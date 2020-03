vor 10 Min.

"Die Quarantäne-WG – Willkommen zuhause" live im TV und Stream

Ab heute, dem 23.3.20, läuft bei RTL "Die Quarantäne-WG" live im TV und Stream. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Ablauf gibt es hier.

Auf diese ungewöhnliche und von der Corona-Krise geprägte Zeit reagieren die TV-Sender auch mit ungewöhnlichen Ideen: In "Die Quarantäne-WG – Willkommen zuhause" ziehen Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Oliver Pocher virtuell beieinander ein und sprechen über die aktuelle Lage. Wir verraten Ihnen, wie die neue Sendung abläuft und haben außerdem alle Infos zu Sendeterminen und Übertragung für Sie.

Ablauf von "Die Quarantäne-WG": Was passiert in der Sendung?

Die Fernsehstars Gottschalk, Jauch und Pocher ziehen natürlich nicht wirklich beieinander ein – sie gründen eine virtuelle Wohngemeinschaft. In der Sendung wird es lustig zugehen, doch auch informativ soll es werden. Die drei wollen gemeinsam mit Zuschauern die beängstigende und noch nie da gewesene Corona-Situation und ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen besprechen.

Oliver Pocher sagt über die neue Sendung: "Wir leben gerade in ganz besonderen Zeiten, es passieren Sachen, die wir sonst noch nie mitgemacht haben. Und ich weiß, was es heißt, als Corona-Patient gelangweilt zu Hause zu sitzen. Deswegen freue ich mich auf die Quarantäne-WG. Wir werden natürlich nicht wirklich zusammenziehen - das wäre zu gefährlich -, aber wir werden täglich miteinander verbunden sein und in einer virtuellen WG miteinander sprechen."

"Die Quarantäne-WG": Übertragung live im TV und Stream

RTL hat bekanntgegeben, dass die spontan entstandene und experimentelle neue Show vorerst täglich um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein wird. Neben der Übertragung im Fernsehen können Zuschauer die Sendung auch im Stream im Internet verfolgen. Über TV NOW kann man hier auf dieser Seite den Live-Stream ansehen oder die einzelnen Folgen nach der Ausstrahlung abrufen. Der Streaming-Service kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet danach 4,99 Euro im Monat. Einige Inhalte können jedoch auch kostenfrei abgerufen werden.

"Die Quarantäne-WG - Willkommen zuhause": Sendetermine

Wie lange die neue Show auf Sendung sein wird, hängt höchstwahrscheinlich von den Zuschauerzahlen und der Dauer der Krise ab. Vorerst hat RTL angekündigt, dass vorerst täglich um 20.15 Uhr eine Stunde lang aus der „Quarantäne-WG“ gesendet wird. Sollte sich in den kommenden Tagen an den Sendeterminen etwas ändern, werden wir an dieser Stelle darüber informieren. (AZ)

