"Die RTL Sommerspiele 2021": Infos rund um Teilnehmer, Disziplinen, Sendetermine und Übertragung

Mitte Juli finden "Die RTL Sommerspiele" 2021 statt. Bei uns finden Sie die wichtigsten Informationen.

Die " RTL Sommerspiele" 2021 gehen Mitte Juli an den Start. Wann und wo sie das Sportevent sehen können, erfahren Sie hier bei uns. Außerdem alles rund um Teilnehmer, Disziplinen, Sendetermine und Übertragung im TV und Stream.

Das Konzept ist einfach: Über 30 Promis aus verschiedenen Nationen messen sich in verschiedenen Sport-Disziplinen. Moderiert wird die Sendung von Laura Papendick und Daniel Hartwich. Jana Azizi, Anna Fleischhauer und Kai Ebel sind als Reporter mit dabei, Elmar Pauke und Wolff-Christoph Fuss kommentieren den Wettkampf. Welche Nation wird wohl am Ende auf dem Treppchen stehen? Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden alle überraschen?

Die "RTL Sommerspiele" 2021: Teilnehmer

Die Reihen der prominenten Teilnehmer der "RTL Sommerspiele" 2021 sind bunt gemischt. Ob Sportler, Sänger oder Schauspieler, aus jedem Gebiet sind bekannte Gesichter mit dabei. Doch bei der Vorbereitung auf den Sport-Wettkampf sind sie nicht ganz auf sich allein gestellt. Jeder von ihnen bekommt Unterstützung von echten Profis.

Hier eine kleine Übersicht der bisher bekannten antretenden Prominenz für Sie:

Profi-Sportlerinnen und Profi-Sportler

ehemaliger Profi-Fußballer Kevin Großkreutz (32)

(32) einstiger Torhüter Tim Wiese (39)

(39) Gewichtheber Matthias Steiner (38)

(38) Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (40)

Sänger

Gil Ofarim - "Alles auf Hoffnung" (38)

- "Alles auf Hoffnung" (38) Prince Damien - "Wir heben ab" (30)

- "Wir heben ab" (30) Evil Jared von der Bloodhound Gang - " Discovery Channel " (49)

Profi-Tänzerinnen und Profi-Tänzer

Ekaterina Leonova - " Let's Dance " (34)

" (34) Valentin Lusin - " Let's Dance " (34)

Models

Alessandra Meyer-Wölden (38)

(38) Marcus Schenkenberg (52)

(52) Lilly Becker (44)

Moderatorin

Nina Moghaddam (40)

Schauspielerin

Luna Schweiger (24)

TV-Sternchen

Evelyn Burdecki (32)

Die "RTL Sommerspiele" 2021: Disziplinen

Zahlreiche verschiedene sportliche Disziplinen werden bei den "RTL Sommerspielen" 2021 vertreten sein. Wir haben die Wettkämpfe hier für Sie zusammengefasst:

Tag 1:

Ringen (Männer)

Tischtennis (Männer)

(Männer) Schwimmen (Frauen)

Schwimmen (Männer)

Rhythmische Sportgymnastik (Frauen)

200m-Lauf (Frauen)

200m-Lauf (Männer)

Tag 2:

Hürden-Sprint (Männer)

Weitsprung (Frauen)

Klettern (Männer)

Bahnrad-Sprint (Männer)

Kanu-Sprint (Frauen)

Fechten (Frauen)

Bogenschießen (Frauen)

1000m-Lauf (gemischt)

Auch die Disziplin Schwimmen wird bei den RTL Sommerspielen 2021 vertreten sein. Foto: Jeff Roberson, dpa (Symbolbild)

Die "RTL Sommerspiele" 2021: Sendetermine und Sendezeiten

Statt finden die "RTL Sommerspiele" 2021 an zwei verschiedenen Tage: Dem 16. und 17. Juli 2021. Jeweils um 20.15 Uhr geht das Sport-Spektakel los - übertragen wird es im Free-TV von Austragungssender RTL. Am 17. Juli 2021 wird es um 19.05 Uhr bei RTL außerdem eine Zwischenbilanz geben, die die Highlights des ersten Tages zeigt und ein "Warm Up" für das Finale des selbigen darstellt.

Die "RTL Sommerspiele" 2021: Übertragung im TV und Stream

Die "RTL Sommerspiele" von 2021 werden an beiden Tagen beim Sender RTL live im Free-TV zu sehen sein. Einen Online-Stream wird es nicht geben, ebenso keine Wiederholung des Sport-Events.