Die Reihenfolge der ESC-Teilnehmer: Michael Schulte singt als Elfter Panorama

Wann ist Deutschland an der Reihe - wann also singt Michael Schulte? Hier finden Sie die Start-Reihenfolge der Teilnehmer beim ESC 2018 in Lissabon.

In Lissabon kämpfen am Samstag 26 Teilnehmer um den Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Wann beginnt die TV-Übertragung? Wer singt wann? Und wann ist Michael Schulte dran? Die wichtigsten Informationen zum Ablauf des ESC.

ESC 2018: Das Finale läuft live im TV und als Stream

Das ESC-Finale beginnt um 21 Uhr. Im Free-TV ist die Sendung auf Das Erste, ONE (ehemals Einsfestival) und Deutsche Welle zu sehen. Durch den Abend führt "Mr. ESC", Peter Urban. Auf der Internetseite eurovision.de und in den Mediatheken der genannten öffentlich-rechtlichen Sender läuft ein Live-Stream.

Der ESC ist ein jährlicher Wettbewerb von Komponisten und Songschreibern. Der erste Contest fand 1956 statt.

Bis 1992 war der Eurovision Song Contest unter dem Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson bekannt.

Am Eurovision Song Contest dürfen alle Länder teilnehmen, die Mitglied der Europäischen Rundfunkunion sind.

Organisiert wird der Song Contest immer von dem Land, aus dem der Vorjahressieger kam.

Sieger wird, wer die meisten Punkte aus den teilnehmenden Ländern erhält.

Die meisten Siege beim Eurovision Song Contest konnte Irland für sich verbuchen - bis jetzt sieben.

Deutschland schaffte immerhin zwei Siege beim Eurovision Song Contest: Nicole gewann mit "Ein bisschen Frieden", Lena mit "Satellite".

Mit besonderem Interesse wird in Deutschland immer verfolgt, wie viele Punkte wir von unseren österreichischen Nachbarn bekommen haben. Umgekehrt ist es allerdings genauso.

Die Gruppe, die am häufigsten beim Grand Prix auftrat, war die Schweizer Formation Peter, Sue & Marc. Sie vertrat gleich viermal ihr Land.

Auch Deutschland schickte "Wiederholungstäter" an den Start. So traten Katja Ebstein und die Gruppe Wind jeweils dreimal für uns an. Lena Meyer-Landrut trat nach ihrem Sieg auch ein weiteres Mal an.

Die Interpreten beim Song Contest müssen mindestens 16 Jahre alt sein - und sie müssen live singen.

Einige Künstler schafften es durch den ESC zu Weltruhm. So natürlich die Gruppe ABBA, die 1974 mit dem Song Waterloo gewann.

Der ESC-Abend im Free-TV beginnt um 20.15 Uhr mit der Sendung "Countdown für Lissabon", im Anschluss an das Finale gibt es die Sendung "Grand Prix Party". Barbara Schöneberger moderiert beide Teile des Abends wie gewohnt von der Reeperbahn in Hamburg. Auf dem Spielbudenplatz singen unter anderem Simple Minds, Max Giesinger und Revolverheld.

Die Teilnehmer beim ESC-Finale 2018: Hier die Reihenfolge

Der deutsche ESC-Kandidat Michael Schulte geht am Samstag beim Finale des Eurovision Song Contest mit der Startnummer 11 ins Rennen - nach den Teilnehmern aus Serbien, Sanja Ilić & Balkanika, mit ihrem Song "Nova deca". Bereits seit einigen Tagen war nach einer Auslosung klar, dass der Singer-Songwriter mit seiner Ballade "You let me walk alone" in der ersten Hälfte des Abends auf die Bühne gehen würde.

26 Bilder Schrill, bunt, funky: Das sind die 26 Kandidaten im ESC-Finale

Den Auftakt bei der Mega-Show macht Mélovin aus der Ukraine mit dem Song "Under the ladder", den Schlusspunkt bilden die italienischen Sanremo-Gewinner Ermal Meta und Fabrizio Moro mit "Non mi avete fatto niente"

01. Ukraine

02. Spanien

03. Slowenien

04. Litauen

05. Österreich

06. Estland

07. Norwegen

08. Portugal

09. United Kingdom

10. Serbien

11. Deutschland

12. Albanien

13. Frankreich

14. Tschechien

15. Dänemark

16. Australien

17. Finnland

18. Bulgarien

19. Moldawien

20. Schweden

21. Ungarn

22. Israel

23. Niederlande

24. Irland

25. Zypern

26. Italien

