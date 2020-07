vor 32 Min.

"Die Reise nach Westen", Staffel 2: Start, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

Alle wichtigen Infos zu Staffel 2 von "Die Reise nach Westen" rund um Start, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer bekommen Sie hier.

Von Monique Neubauer

"Die Reise nach Westen", Staffel 2, wird bald bei Netflix zu sehen sein. Im Original heißt die Serie "The New Legends of Monkey". Alles zu Start, Handlung, Folgen, Schauspielern und dem Trailer lesen Sie hier in der Übersicht.

Start von "Die Reise nach Westen", Staffel 2

Netflix hat den Start-Termin der zweiten Staffel von "Die Reise nach Westen" auf den 7. August festgelegt.

"Die Reise nach Westen": Die Handlung

Die australische Fantasyserie basiert auf der chinesischen Geschichte "Die Reise nach Westen" aus dem 16. Jahrhundert. Ein junger Mönch und eine Gruppe gefallener Götter müssen eine gefährliche Reise antreten, auf der sie das aus den Fugen geratene Gleichgewicht der Welt wiederherstellen wollen. Dabei müssen die Protagonisten der Serie verschiedene Abenteuer bewältigen und diverse Dämonen bekämpfen.

Die einzelnen Folgen von "Die Reise nach Westen", Staffel 2

Wie viele Folgen die zweite Staffel von "Die Reise nach Westen" haben wird ist noch nicht bekannt gegeben. Die erste Staffel beinhaltete zehn Episoden.

Sobald es mehr Informationen zu den Folgen geben wird erfahren Sie es hier.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Die Reise nach Westen"

Das sind die Hauptrollen von "Die Reise nach Westen":

Schauspieler Rolle Chai Hansen Monkey Luciane Buchanan Tripitaka Josh Thomson Pigsy Emilie Cocquerel Sandy Josh McKenzie Davari Jarred Blakiston Font Demon Jordan Mooney Raxion

"Die Reise nach Westen": Der Trailer

Um einen ersten Einblick in die Serie zu bekommen, können Sie sich hier den Trailer ansehen:

