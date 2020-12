vor 16 Min.

Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod im ZDF: Handlung, Schauspieler, TV-Termin heute am 31.12.20

Spannung zu Silvester: Das ZDF zeigt "Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod" heute am 31.12.2020. Wann genau ist die Ausstrahlung des Krimis? Welche Schauspieler sind dabei? Was ist die Handlung? Wir haben die Antworten.

Rosenheim-Cops-Fans aufgepasst: Das ZDF strahlt ein Winter-Special aus. Es heißt "Schussfahrt in den Tod". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung von "Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod"? Wir haben die Antworten.

"Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod": TV-Termin und Übertragung heute im Stream

Das ZDF zeigt das Winter-Special "Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod" an Silvester, Donnerstag, 31.12.2020. Die Folge beginnt um 20.15 Uhr und dauert 90 Minuten. Wer so lange nicht warten möchte, der kann "Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod" bereits ab Mittwoch, 30.12.2020, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek streamen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod"

Schnee, Sonne, gute Laune: Eigentlich könnten die Rahmenbedingungen für einen tollen Winter im Skiparadies Stephanszell kaum besser sein. Dann allerdings sitzt plötzlich ein Toter im Sessellift. Die Aufregung an der Talstation ist groß, Polizei-Sekretärin Stockl bringt ihre Ermittler in Spur.

Schnell klären die Experten die Identität des Toten. Es handelt sich um den reichen Orthopäden Dr. Hans Dreyer, der bei der Fahrt im Lift erschossen wurde. Hat sein ehemaliger Praxis-Kollege Dr. Gerhard Paulsen etwas mit dem Mord zu tun? Der Verdacht liegt nahe, waren die beiden Männer doch in Feindschaft verbunden. Schlimmer noch: Paulsen hatte eine Affäre mit Dreyers Frau Daniela. War sie etwa auch an dem Mord an ihrem Mann beteiligt?

Als wären die beiden Turteltauben nicht schon genug, gerät auch noch der raffgierige Unternehmer Johannes Graulinger ins Visier der Ermittler. Und auch Skilehrer Frank Steidl war dem Verstorbenen in großem Hass verbunden, seit dieser ihn falsch behandelt hatte. Zudem hatten sowohl Steidl als auch Dreyer um die Gunst von Hüttenbedienung Sophie geworben. In die wiederum war allerdings auch Almwirt Brandt verliebt.

Auch wenn gleich ganz viele Menschen ein Motiv gehabt haben könnten, so rückt doch insbesondere Brandt schnell in den Fokus der Ermittlungen. Immerhin gehört ihm die Tatwaffe, die die Experten bei der Skipiste finden. Die Indizien gegen Brandt erhärten sich, als die Kommissare rausfinden, dass Brandt mit Dreyer wegen Sophie in Streit geraten war. Die Ermittler nehmen ihn fest.

Als wäre der Fall nicht schon kompliziert genug, wird auf einmal auch noch Skilehrer Steidl tot aufgefunden. Die Ermittler stehen nun vor der komplizierten Aufgabe, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Gelingt es ihnen, die wahren Hintergründe ans Tageslicht zu befördern?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Die Rosenheim-Cops - Schussfahrt in den Tod" mit?

Korbinian Hofer - Joseph Hannesschläger

- Sven Hansen - Igor Jeftic

- Anton Stadler - Dieter Fischer

- Hilde Stadler - Isabel Mergl

- Miriam Stockl - Marisa Burger

Michael Mohr - Max Müller

Marie Hofer - Karin Thaler

- Polizeidirektor Gert Achtziger - Alexander Duda

Sandra Mai - Sina Wilke

- Sina Wilke Jo Caspar - Christian K. Schaeffer

Marianne Grasegger - Ursula Maria Burkhart

- Ursula Maria Burkhart Christin Lange - Sarah Thonig

- Felix Seitz - Gabor Biedermann

- Alois Lichtl - Moritz Katzmair

- Moritz Katzmair Schorsch Altmann - Manfred Beierl

Johannes Graulinger - Andreas Borcherding

Britta Liebing - Alicia Haslbeck

- Daniela Dreyer - Isabell Gerschke

- Dr. Gerhard Paulsen - Simon Licht

- Michael Hoffmeister - Alexander Gabriel Diepold

- Sophie Knauss - Franziska Janetzko

- Richard Brandt - Anton Algrang

- Anton Algrang Silke Schultz - Simona Mai

Josef Hierbl - Gerhard Wittmann

Dr. Baumgartner - Oliver Bürgin

Frank Steidl - Adrian Spielbauer

- Gerlinde Meyr - Ulla Geiger

- Eva Franzl - Michaela Weingartner

