ARD und ZDF bringen "Die Schlussrunde" zur Bundestagswahl 2021: Sendetermin, Teilnehmer und Übertragung

ARD und ZDF wieder mal in einem Wahl-Boot: Beide Sender bringen "Die Schlussrunde" zur Bundestagswahl 2021. Hier kommen die Infos rund um Teilnehmer, Sendetermin und Übertragung.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sparen vor ihrem neuerlichen Joint Venture zu Wahl nicht mit Superlativen: ARD und ZDF versprechen wortgleich eine "echte Elefantenrunde". Normalerweise ist dieses Prädikat der TV-Diskussionsrunde nach Schließung der Wahllokale vorbehalten, doch die illustre Teilnehmerschar des letzten Polit-Talks vor dem Urnengang scheint den Tabubruch zu rechtfertigen: Vermutlich werden exakt dieselben Akteure auch am Wahlsonntag um 20.15 Uhr in der legendären "Berliner Runde" sitzen.

Sendetermin: Wann läuft "Die Schlussrunde" zur Bundestagswahl 2021 im Ersten der ARD und im ZDF?

ARD und ZDF haben "Die Schlussrunde" für Donnerstag, 23. September 2021, angekündigt. Sendebeginn ist 20.15 Uhr, das Ende für 21.45 Uhr geplant. Moderieren werden Tina Hassel, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, und der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll.

Eine Wiederholung in der ARD ist nach Mitternacht, also am 24.9.21, um 00.25 Uhr vorgesehen. Ob auch das ZDF eine zeitnahe TV-Wiederholung plant, ist bisher nicht bekannt.

Achtung : Manche Programmzeitschriften haben den Start bei beiden Sendern für 22 Uhr angekündigt. Laut aktuellen Pressemitteilungen von ARD und ZDF ist der Sendebeginn aber auf die Primetime, also tatsächlich 20.15 Uhr, vorgezogen worden.

"Die Schlussrunde" zur Bundestagswahl 2021: Wer sind die Teilnehmer?

Folgende Politikerinnen und Politiker werden live im Studio dabei sein:

Annalena Baerbock ( Bündnis 90/Die Grünen )

( ) Armin Laschet ( CDU )

( ) Christian Lindner ( FDP )

( ) Olaf Scholz ( SPD )

( ) Markus Söder ( CSU )

( ) Alice Weidel ( AfD )

( ) Janine Wissler ( Die Linke )

Drei Tage vor der Bundestagswahl kommen also im Ersten und im ZDF die Kanzlerkandidatin und die Kanzlerkandidaten sowie die Vorsitzenden der anderen im Bundestag vertretenen Parteien zu einer gemeinsamen Diskussionsrunde zusammen. Kurz vor dem Wahlsonntag ist es für CDU, SPD, AfD, FDP, Linke, Grüne und CSU die letzte großen Chance, ihre Positionen vor Millionen von Zuschauern von denen der anderen abzugrenzen und ein letztes Mal im TV um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler zu werben.

"Die Schlussrunde" ist für unentschlossene Wähler noch einmal eine anderthalbstündige Gelegenheit, die politischen Linien und die im bisherigen Wahlkampf bereits ausgetauschten Argumente zu verfolgen. Angesichts der knappen Umfrage-Ergebnisse und der vielen rechnerisch möglichen Koalitionsvarianten ist dies eine hervorragende Chance, auch das Klima und die Schwingungen zwischen den Kontrahenten live zu verfolgen.

Übertragung: Wo kann man "Die Schlussrunde" zur Bundestagswahl 2021 im TV und als Stream verfolgen?

Die Schlussrunde läuft am 23. September 2021 ab 20.15 Uhr bei beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gleichzeitig, also im Ersten der ARD und im ZDF. Eine Wiederholung hat die ARD für kurz nach Mitternacht angekündigt: 00.25 Uhr am 24.9.21. Es ist davon auszugehen, dass die Sendung noch eine Zeitlang in den jeweiligen Mediatheken abrufbar sein wird.

Wer es nicht klassisch im linearen TV sehen möchte oder kann: Beide Sender übertragen den Polit-Talk zeitgleich über ihre digitalen Abspielmaschinen - hier die ARD und hier das ZDF.