Die Show mit dem Sortieren: Sendetermine, Sendezeit, Gäste

"Die Show mit dem Sortieren" läuft demnächst auf ProSieben. Alle Infos zur neuen Rateshow erhalten Sie hier.

Von Tanja Schauer

Mit "Die Show mit dem Sortieren" bringt ProSieben ab Dezember eine neue Spielshow ins Abendprogramm. Dabei treten zwei prominente Rate-Teams in acht Spielrunden gegeneinander an und versuchen, skurrile Fakten oder Umfrageergebnisse in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das Team, das in den acht Runden sowie dem Finalspiel die meisten Punkte erzielen kann, geht als Sieger aus der Sendung. Durch den Abend führt Moderatorin Jannine Michaelsen.

Wann läuft die Sendung? Welche Promis treten bei "Die Show mit dem Sortieren" gegeneinander an? Alle Infos erhalten Sie hier.

"Die Show mit dem Sortieren": Wann ist der Start-Termin?

Start-Termin von "Die Show mit dem Sortieren" ist am Dienstag, 1. Dezember 2020.

"Die Show mit dem Sortieren": Sendezeit und Sendetermine

Vorerst werden insgesamt vier Folgen von "Die Show mit dem Sortieren" auf ProSieben gezeigt. Hier sehen Sie die Sendezeit und den Sendetermine auf einen Blick:

Wochentag Datum Uhrzeit Sender Dienstag 1. Dezember 2020 20.15 Uhr ProSieben Dienstag 8. Dezember 2020 20.15 Uhr ProSieben Dienstag 15. Dezember 2020 20.15 Uhr ProSieben Dienstag 22. Dezember 2020 20.15 Uhr ProSieben

"Die Show mit dem Sortieren": Das sind die Gäste

Diese Promis treten ab Dezember immer dienstags gegeneinander an:

Verona Pooth

Olivia Jones

Sarah Lombardi

Collien Ulmen-Fernandes

Wayne Carpendale

Bülent Ceylan

Mario Basler

Ruth Moschner

Simon Pearce

Ariane Alter

Jasmin Schwiers

Jan van Weyde

Axel Stein

Panagiota Petridou

Özcan Cosar

Pierre M. Krause

"Die Show mit dem Sortieren": Übertragung live im TV und Stream - auch als Wiederholung

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, sind die Folgen auch auf Joyn zu sehen - unabhängig von den Sendezeiten. Prinzipiell ist der Service kostenlos, wer "Die Show mit dem Sortieren" aber ohne Werbung sehen möchte, muss sich das Premium-Abo Joyn+ für 6,99 Euro im Monat zulegen.

