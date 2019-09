vor 35 Min.

"Die Simpsons", Staffel 29 auf ProSieben: Start, neue Folgen, Sendetermine und Stream

"Die Simpsons", Staffel 29, ist letzte Woche auf ProSieben gestartet. Alle Infos zu Sendetermine, Live-Übertragung im TV und Stream und neue Folgen gibt es hier.

Seit Montag, 16. September sind neue Folgen der Serie "Die Simpsons" auf ProSieben zu sehen. Es handelt sich dabei um neue Episoden der 29. Staffel der Cartoon-Serie. Heute am Dienstag, 23. September zeigt der Sender die zweite neue Folge. Derweil steht in den USA die Ausstrahlung der 31. Staffel kurz bevor: Am 29. September geht es auf dem US-Sender Fox los.

In Deutschland zeigt ProSieben nun seit vergangenem Montag eine neue Folge der "Simpsons" als Teil des Abendprogramms "Mad Monday". "Die Simpsons" läuft um 21.15 Uhr im Anschluss an die neuen Folgen der Comedy-Serien "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon".

Start-Termin, Sendetermine, Live-Übertragung im TV und Stream für "Die Simpsons": Das finden Sie hier.

"Die Simpsons", Start-Termin für Staffel 29: Wann geht es weiter?

Die neuen Folgen werden ab dem 16. September ausgestrahlt. Zum Auftakt zeigt ProSieben die 636. Episode. Damit wird die Zeichentrickserie endgültig zur langlebigsten US-Prime-Time-Serie der TV-Geschichte. In der Anfangssequenz von "Rezeptfrei" triumphiert das jüngste Familienmitglied Maggie daher im Western-Duell über den Star des bisherigen Rekordhalters "Rauchende Colts".

"Die Simpsons", Staffel 29: Sendetermine und Neue Folgen

ProSieben strahlt insgesamt 6 Episoden immer am Montagabend aus. Da aber bereits 15 Folgen der Staffel ausgestrahlt wurden, sind es wahrscheinlich die Folgenden (Reihenfolge ohne Gewähr):

Rezeptfrei - 16.09.2019, 21.15 Uhr

- 16.09.2019, 21.15 Uhr Der Matratzenkönig -23.09.2019, 21.15 Uhr

-23.09.2019, 21.15 Uhr Lisa hat den Blues - 30.09.2019, 21.15 Uhr

- 30.09.2019, 21.15 Uhr Links liegen gelassen - 07.10.2019, 21.15 Uhr

- 07.10.2019, 21.15 Uhr Dänisches Krankenlager - 14.10.2019, 21.15 Uhr

- 14.10.2019, 21.15 Uhr Der Tod steht ihm gut - 21.10.2019, 21.15 Uhr

Staffel 29 von "Die Simpsons" live im TV und Stream sehen

Die neuen Folgen laufen nicht nur auf ProSieben im TV. Die Episoden können während und nach der Ausstrahlung auch auf Abruf hier auf dieser Seite bei dem Streamingportal Joyn angesehen werden. Der Service ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar.

Die US-amerikanische Zeichentrickserie wird seit 1989 produziert. Bisher entstanden in 30 Staffeln über 600 Episoden. Mehr von Simpsons-Macher Matt Groening finden Sie hier: Disenchantment, Staffel 2: Start, Trailer, Handlung, Sprecher, Stream, Kritik

