Die Simpsons, Staffel 31, Start heute bei Disney+: Folgen, deutsche Synchronsprecher, Trailer

Folge Deutscher Titel Originaltitel

1 Der Winter unseres monetarisierten Vergnügens The Winter of Our Monetized Content

2 Der Mentor Go Big or Go Homer

3 San Castellaneta The Fat Blue Line

4 Episode 666 Treehouse of Horror XXX

5 Gorilla Ahoi! Gorillas on the Mast

6 Stammesfehde Marge the Lumberjill

7 La Pura Vida Livin La Pura Vida

8 Das perfekte Dinner Thanksgiving of Horror

9 Mein Todd, mein Todd, warum hast du mich verlassen? Todd, Todd, Why Hast Thou Foresaken Me?

10 - Bobby, It's Cold Outside

11 Bitte lächeln! Hail to the Teeth

12 Mensch gegen Maschine The Miseducation of Lisa Simpson

13 Frinkcoin Frinkcoin

14 - Bart the Bad Guy

15 - Screenless

16 - Better Off Ned

17 - Highway to Well

18 - The Incredible Lightness of Being a Baby

19 - Warrin' Priests (Part 1)

20 - Warrin' Priests (Part 2)

21 - The Hateful Eight-Year-Olds