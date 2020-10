vor 34 Min.

Die Spur der Mörder: TV-Termin, Handlung, Besetzung

Demnächst läuft der Krimi "Die Spur der Mörder" im ZDF. Alle Infos zum TV-Termin, der Handlung und den Darstellern des Films haben wir hier für Sie.

Der deutsche Fernsehfilm "Die Spur der Mörder" stammt aus der Feder von Katja Röder und Fred Breinersdorfer und wurde erstmals 2019 auf ARTE ausgestrahlt. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und thematisiert die Ermordung von sechs Menschen vor einem Restaurant in Duisburg im Jahr 2007. Das Verbrechen wurde unter dem Namen "Mafiamorde von Duisburg" bekannt. Hier erfahren Sie alles zum TV-Termin, der Handlung und der Besetzung des Krimis.

"Die Spur der Mörder": TV-Termin

Das nächste Mal läuft der Kriminalfilm "Die Spur der Mörder" am 12. Oktober um 20.15 Uhr im ZDF. Neben der Ausstrahlung im TV können Sie den Film auch online im Live-Stream des ZDF hier auf dieser Seite ansehen.

Handlung von "Die Spur der Mörder": Worum geht es?

Als Antonio Russo mit seinem Neffen Matteo und Mitarbeitern sein Restaurant in Duisburg in den frühen Morgenstunden verlässt, tauchen plötzlich zwei Personen mit automatischen Waffen auf und eröffnen das Feuer. Keiner der sechs Menschen überlebt das Attentat. Der SOKO-Chefermittler Ingo Thiel wird mit den Ermittlungen im Fall beauftragt und ruft sofort ein Sondereinsatzkommando ins Leben, da das Verbrechen mit der "Ndrangheta", der kalabrischen Mafia, in Verbindung zu stehen scheint. Da keiner der Ermittler Mafia-Experte ist, wird ihnen von Interpol die Spezialermittlerin Carla Orlando zur Seite gestellt.

Als die Spur in Deutschland kalt wird, muss sich das Team nach Kalabrien begeben, wo sie sich die Unterstützung des berüchtigten Mafia-Jägers Silvio Bertone erhoffen.

Besetzung von "Die Spur der Mörder": Das sind die Darsteller

Heino Ferch spielt als Chef-Ermittler Ingo Thiel die Hauptrolle in "Die Spur der Mörder". Alle weiteren Hauptdarsteller des Krimis finden Sie hier in der Übersicht:

Heino Ferch als Ingo Thiel

als Verena Altenberger als Carla Orlando

als Ronald Kukulies als Winni

Joachim Król als Staatsanwalt Zeller

Marie-Lou Sellem als Sofia Russo

als Stefano Viali als Silvio Bertone

Maya Bothe als Martha

als Martha Moritz Führmann als Tim Koller

Enno Kalisch als Thorsten, Leiter der KTU

als Thorsten, Leiter der KTU Katja Heinrich als Friederike

Roland Silbernagl als Salinski

Marc Fischer als Werner Klüver

(AZ)

