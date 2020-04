vor 31 Min.

"Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal": Sendetermine, Moderator, Händler, Übertragung

RTL surft auf der Trödelwelle: "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal". Wir geben Ihnen Infos zu den Sendeterminen, dem Moderator, den Händlern sowie der Live-Übertragung im TV und im Stream.

"Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" ist eine von Sükrü Pehlivan moderierte Sendereihe, die von UFA Show & Factual produziert wird. Die Sendereihe basiert auf der britischen Show "Four Rooms", die bereits seit 2011 bei Channel 4 zu sehen ist. Ausgewählte Bewerber stellen manchmal recht wertvollen Trödel vor und haben anschließend die Chance, ihr gutes Stück vier Händlern anzubieten, die dann gegeneinander bieten können.

Wir informieren Sie hier über die Sendetermine, den Moderator und die Händler. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Show im Live-TV oder als Stream verfolgen können und wo es Wiederholungen gibt.

"Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal": Welches sind die Sendetermine?

Die Trödelshow "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" läuft montags bis freitags auf RTL - jeweils ab 14 Uhr.

Wer ist der Moderator Sükrü Pehlivan von "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal"?

Sükrü Pehlivan wurde am 18. Dezember 1972 in Mönchengladbach geboren. Kurz nach seiner Geburt in Mönchengladbach sind seine Eltern in die Türkei gezogen. Im Alter von sieben Jahren kehrte Sükrü mit seiner Familie nach Mönchengladbach zurück, wo er heute noch lebt.

Schon als Kind verkaufte er auf Flohmärkten Spielzeug und andere Dinge, um sein Taschengeld aufzubessern. Das Handeln und Feilschen liegt ihm also im Blut. Der gelernte Fachinformatiker hat als Programmierer gearbeitet, bevor er 2003 die erste eBay-Verkaufsagentur Deutschlands eröffnete.

Seit 2009 ist Sükrü Pehlivan in der Doku-Soap "Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller" auf RTL II zu sehen. Außerdem arbeitet der 46-Jährige freiberuflich als Programmierer. 2010 eröffnete Sükrü Pehlivan einen eigenen Goldhandel mit Filialen in Mönchengladbach und Düsseldorf.

2020 trat Pehlivan als Kandidat in der Tanzshow "Let's Dance" bei RTL auf, musste die Sendung allerdings schon in Folge 5 wieder verlassen, weil das Publikum ihn rausgewählt hatte.

"Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal": Die Händler

Händler Erster Auftritt Manuela Schikorsky 2018 Antoine Richard 2018 Markus Siepmann 2018 Markus Reinecke 2018 Johanna Schultz 2019 Thomas Käfer 2019 Heidi Körner 2019 Patrick Steinbeck 2019 Marvin Muth 2019 Felicia Kufferath 2020

Übertragung von "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" live im TV und Stream. Gibt es Wiederholungen?

Die Trödelshow "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" läuft montags bis freitags auf RTL - jeweils ab 14 Uhr. Gleichzeitig wird die Show live bei TVNow zum Streamen angeboten. Später gibt es dort Wiederholungen.

Wiederholungen laufen auch im TV auf RTL - an Wochenenden sowie im Nachtprogramm zu unterschiedlichen Sendezeiten.

