"Die Superzwillinge": Sendetermine, Übertragung und alle Infos

Die Reality-Show "Die Superzwillinge" läuft aktuell bei Vox. Wir haben die Sendetermine und alle Infos zur Übertragung für Sie.

"Die Superzwillinge" setzt auf das altbekannte Reality-TV-Rezept: Menschen ziehen gemeinsam in ein Haus, Kandidatinnen und Kandidaten werden für den Rauswurf nominiert und am Ende kann nur einer gewinnen - so kennt man das. Wie der Titel der Sendung verrät, geht es bei diesem neuen Format jedoch nicht um das Finden der großen Liebe oder die Gunst der Zuschauer sondern darum, dass die Kandidatinnen und Kandidaten Zwillinge sind und als Team agieren müssen.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Sendezeit und den Sendeterminen von "Die Superzwillinge" für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen wie die Übertragung des neuen Reality-Formats abläuft. Zu guter Letzt stellen wir ihnen noch die Moderatorin Amira Pocher vor, die das Zwillings-Kräftemessen präsentiert.

"Die Superzwillinge": Übertragung live im TV und Stream

Die neue Reality-Show "Die Superzwillinge" gibt es seit dem 5. November 2021 im Free-TV bei Vox zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show auch online im Live-Stream bei RTL+ (bisher TVNow) verfolgen. Dazu benötigen Sie allerdings einen Premium-Account, der nach einer 30-tägigen Testphase 4,99 Euro im Monat kostet.

Sendetermine von "Die Superzwillinge"

Insgesamt wird es sechs Folgen der neuen Reality-Show geben, die von den RTL-Studios für Vox produziert wird. Die einzelnen Folgen laufen immer freitags zur Primetime um 20.15 Uhr. Hier finden Sie alle Sendetermine und die Sendezeit von "Die Superzwillinge" im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 5. November 2021 20.15 Uhr Vox 2 12. November 2021 20.15 Uhr Vox 3 19. November 2021 20.15 Uhr Vox 4 26. November 2021 20.15 Uhr Vox 5 3. Dezember 2021 20.15 Uhr Vox 6 10. Dezember 2021 20.15 Uhr Vox

Gibt es die Folgen auch in der Wiederholung zu sehen?

Ob es eine Wiederholung im TV bei Vox geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass sich die einzelnen Episoden nach der Ausstrahlung bei RTL+ abrufen lassen - allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum kostenlos. Weitere Infos zur Wiederholung von "Die Superzwillinge" reichen wir nach, sobald die entsprechenden Infos zur Verfügung stehen.

"Die Superzwillinge": Moderatorin Amira Pocher vorgestellt

Ursprünglich kommt die 29-Jährige aus dem österreichischen Klagenfurt am Wörthersee und wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Bevor Amira Pocher 2014 nach Deutschland kam arbeitete sie als Visagistin und Hairstylistin, lernte 2016 Oliver Pocher kennen und heiratete den Comedian und Moderator 2019. Mittlerweile hat das Ehepaar zwei gemeinsame Söhne.

Erstmals im Fernsehen war Amira Pocher 2020 im Rahmen der Live-Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" zu sehen, worauf weitere Auftritte bei "5 gegen Jauch" (RTL) und "Das Spiel beginnt!" (ZDF) folgten. Im April des gleichen Jahres startete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Oliver Pocher den erfolgreichen Podcast "Die Pochers hier!" und veröffentlichte ihre erste Modekollektion namens "TGTHER". Bei "Die Superzwillinge" ist sie erstmals als Moderatorin tätig. (AZ)

