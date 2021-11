Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 1.11.21 den Krimi "Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der November startet spannend: Das ZDF bringt "Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis" auf die deutschen Bildschirme. Wann genau ist der TV-Termin? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Welche Darsteller sind mit dabei? Wie ist die Handlung? Wir haben Ihnen in diesem Text alle Antworten zusammengetragen.

"Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis" am 1.11.21 im ZDF: TV-Termin und Stream

"Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis" ist am Montag, 1. November 2021, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Episode dauert 89 Minuten und steht auch als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Die Handlung: Worum geht es in "Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis"?

Es ist ein Fund, der schockiert und Fragen aufwirft: Am Ufer des Bodensees wird ein Korb mit einem Neugeborenen gefunden. Darin eine schnell dahin geschriebene Nachricht. Der Absender: Rita Hafner. Die Frau gilt seit mittlerweile sechs Monaten als vermisst. Bislang gingen die Ermittler davon aus, dass Hafner umgebracht worden ist. Opernstar Veit Steindl geriet sogleich in den Fokus der Polizisten. Er hatte eine Affäre mit Hafner. Ein DNA-Test ergibt nun, dass er tatsächlich auch der Vater des gefundenen Babys ist.

Steindl hat im Zuge der Ermittlungen gegen ihn alles verloren: seine Karriere und große Teile seines Lebens. Nun stellt sich heraus, dass er gar niemanden umgebracht hat. Zeiler und Oberländer machen sich Vorwürfe, schließlich deutet alles darauf hin, dass Hafner zumindest bis vor kurzem noch gelebt haben muss. Hat der falsche Ermittlungsansatz ein Auffinden der Frau verhindert?

Die Szenerie wird noch unübersichtlicher, als Wolfgang Zirpner tot aufgefunden wird. Ein Unbekannter hat den Musiker in einem Hof erstochen - und dessen Räumlichkeiten durchsucht. Wem oder was hat der Täter nachgespürt? Haben die beiden Fälle - das Verschwinden von Rita Hafner und der Mord an Wolfgang Zirpner - etwa etwas gemeinsam?

Den Ermittlern läuft die Zeit davon. Können sie Schlimmeres verhindern?

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis"?

Micha Oberländer - Matthias Koeberlin

- Hannah Zeiler - Nora Waldstätten

- Thomas Komlatschek - Hary Prinz

Thomas Egger - Stefan Pohl

Raphael Stadler - Christopher Schärf

- Rita Hafner - Larissa Fuchs

Sarina Huemer - Karola Niederhuber

- Veit Steindl - Nicki von Tempelhoff

- Thea Köck - Loretta Pflaum

- Marco Huemer - Gerhard Greiner

- Miriam Thaler - Martina Ebm

"Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis": Wiederholung als Stream in der Mediathek

Sie haben am Feiertag schon eine Verabredung? Dann schauen Sie sich doch "Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis" als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

