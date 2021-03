17:18 Uhr

Die Toten von Marnow: TV-Termin in der ARD heute am 17.3.21 - Handlung und Schauspieler

Der Vierteiler "Die Toten von Marnow" geht heute am 17.3.21 in der ARD weiter. Alles Wissenswerte über TV-Termin, Darsteller und Handlung erfahren Sie hier bei uns.

Von Leah Rehklau

Die Filmreihe "Die Toten von Marnow" wird heute am 17. März 2021 in der ARD fortgesetzt. Wann laufen die Teile? Worum geht es? Wer sind die Schauspieler? Das alles erfahren Sie hier.

"Die Toten von Marnow": Wann ist der TV-Termin?

Der Sender ARD hat angekündigt, gleich alle vier Teile hintereinander auszustrahlen. So lauten die Sendetermine im deutschen Fernsehen:

Samstag, 13.3.2021, 20.15 Uhr: Folge 1 und 2

Mittwoch, 17.3.2021, 20.15 Uhr: Folge 3

Donnerstag, 18.3.2021, 20.15 Uhr: Folge 4

Für alle, die nicht so lange warten wollen, steht der Vierteiler "Die Toten von Marnow" schon seit dem 6. März für drei Monate unter dem Service "Online first" in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Handlung von "Die Toten von Marnow" in der ARD

Die beiden Kommissare Lona Mendt und Frank Elling ermitteln in einem äußerst heiklen Fall: Es geht um die Ergreifung eines Serienmörders. Seine Opfer scheinen zunächst nicht weiter zusammen hängen - doch der Schein trügt. Je weiter die beiden Ermittler in den Fall hineingezogen werden, desto spannender wird es - auch privat. Die Frage nach Ethik und Moral steht in "Die Toten von Marnow" weit oben, als Elling beispielsweise Bestechungsgeld annimmt und Mendt sich zu einer sexuellen Beziehung mit einem ihrer Untergebenen hinreißen lässt. Die Ermittlungen der beiden zwingen auch die so unterschiedlichen Charaktere - Elling als treuer Familienvater, der auf großem Fuß lebt, und Mendt, die sich stets als unnahbar gibt - zusammen zu arbeiten und einander zu vertrauen.

Trotz den Verhinderungsversuchen mächtiger Gegenspieler gelingt es den Kommissaren, nach und nach Licht hinter das Dunkle zu bringen. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, stellt sich auch noch heraus, dass dieser Fall weit mehr Verbindungen hat, als man zunächst annahm: ein Skandal, die Alt-Stasi, verschiedene Geheimdienste und die deutsche Pharmaindustrie spielen auch eine Rolle.

Ob Mendt und Elling da noch den Durchblick behalten und den schwierigen Fall lösen können, sehen Sie am Samstag um 20.15 Uhr in der ARD.

Darsteller von "Die Toten von Marnow": Schauspieler in der Besetzung

Rolle Darsteller Petra Schmidt-Schaller Lona Mendt [HR] Sascha Alexander Geršak Frank Elling [HR] Anton Rubtsov Sören Jasper [HR] Jörg Schüttauf Bernd Peters [HR] Michael Mendl Klaus-Dieter Tur [HR] Lutz Blochberger Michael Bender [NR] Peter Kremer Norbert Böhm [NR] Anne Schäfer Susanne Elling [NR] Christine Schorn Helga Elling [NR] Judith Engel Frauke Bender [NR] Andreas Anke Wolf-Dieter [NR] Martin Baden Schlottmann [NR] Julia Becker Melanie Hildebrandt [NR] Reza Brojerdi Dr. Lenz [NR] Niklas Bruhn Jan Birker [NR] Amer El-Erwadi Starkmann Leibwächter [NR] Alexandra Gottschlich Ariane Lemmes [NR] Max Krause Daniel Gerke [NR] Rudolf Krause Pastor Rilling [NR] Bianca Nawrath Mareike Elling [NR] Amelie Otto Leonie Hein [NR] Antje Schmidt Martina Hauberg [NR] Bastian Sierich Kai Maas [NR] Michael Stange Simon Frost [NR] Antonio Wannek Cem [NR] Andrea Beblo-Krause Stationsärztin [TR] Konstantin Frank Polizist im Seniorenheim [TR] Jens Grunwald Manager [TR] Julia Titze Empfangsadame [TR] Holger Daemgen Dr. Cramer

Die Produzenten von "Die Toten von Marnow":

Beatrice Klamm

Mark von Seydlitz

