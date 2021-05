Die Tutorial-Champions heute am 2.5.21: Sendetermine, Kandidaten, Übertragung im TV und Live-Stream

Bei Sat.1 läuft aktuell eine neue Show: "Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach". Hier erfahren Sie alles Wesentliche dazu - Sendetermine, Sendezeit, Kandidaten sowie Übertragung im TV und Live-Stream.

Sat.1 möchte nach eigener Aussage prominente Teams "an ihre Grenzen" bringen - in der Show "Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach". Wann startete die Sache? Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Was sollten Sie zur Übertragung im TV und Live-Stream wissen? Lesen Sie weiter, dann erfahren Sie es.

Wie liegen die Sendetermine von "Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach"?

Am Sonntag, 18. April 2021, ging es los. Start war um 17.50 Uhr auf Sat.1.

Die Folgen zwei und drei laufen zu den folgenden Sendeterminen, ebenfalls jeweils um 17.50 Uhr:

Sonntag, 25. April 2021

Sonntag, 2. Mai 2021

Die ganzen Folgen sind anschließend als Wiederholung auf sat1.de kostenlos verfügbar.

"Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach" heute: Die Sendezeit

Die Show mit den Lehrvideos zum Nachmachen wird vom 18.4.21 bis 2.5.21 dreimal sonntags ab 17.50 Uhr auf Sat.1 übertragen.

"Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach": Worum geht es in der Show auf Sat.1?

Drei kampfeslustige Promi-Paare haben nur ein einziges Ziel im Sinn - vier Challenges zu überstehen und "Tutorial Champions" zu werden.

In jeder Folge des neuen Vorabend-Formats treten drei Promipaare in verrückten und lustigen Tutorial-Challenges gegeneinander an. Dafür bekommen sie die Materialien und Tutorial-Videos, die genau zeigen, wie es geht – auch ohne Vorkenntnisse. Vom perfekten Dragqueen-Umstyling über den Bau einer luxuriösen Vogelvilla bis hin zum Schnitzen einer Eisskulptur – wer setzt die Tutorials besser und kreativer um?

Die Kandidaten kämpfen gleichzeitig und zu Haus. Dabei sind sie immer via Smartphone und Tablet verbunden, während sie die Lehr-Videos unter Zeitdruck so gut wie möglich nachzumachen versuchen.

Nach jeder Aufgabe bewerten sich die Promi-Paare gegenseitig – mit bis zu fünf Sternen. Alles, was die Promis zur Lösung ihrer Herausforderung brauchen, kommt vor jeder Challenge in einer Kiste frei Haus geliefert. Erst mit Öffnen der Kisten wissen die Paare, was ihnen bevorsteht: Von aufwendigen Bau-Challenges über kniffelige Basteleien bis hin zu Torten-Kunstwerken wird ihnen alles abverlangt.

Welche Kandidaten nehmen an der Show "Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach" teil?

Show 1:

Thorsten & Alexandra Legat

& Ross Antony & Paul Reeves

& Paul Reeves Thore & Jana Schöllermann

Show 2:

Thorsten & Alexandra Legat

& Lisha & Lou

Stefan & Anna-Carina Mross

Show 3:

Mario Basler & Doris Büld

Ross Antony & Paul Reeves

Eko Fresh & Sarah Bora

In der Show ergeben sich nicht nur herrlich komische Momente, sondern auch intime Einblicke in das Privatleben der Promis. Durch den Einsatz von Jokern können sich die Paare das Leben gegenseitig zur Hölle machen.

Einige Originalzitate hatte Sat.1 bereits vorab rausgelassen: "Das sieht nicht aus wie ein Schwein. Das sieht aus wie eine Himbeere" (Ross Antony) und "Ich habe noch nie so etwas Schlechtes gemacht" (Thorsten Legat). Jana Schöllermann soll sogar eine Scheidung in Erwägung gezogen haben.

Infos zur Übertragung von "Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach" im TV und Live-Stream

Die Challenges kann man ganz klassisch im TV verfolgen - auf Sat.1. Zeitgleich bietet der Sender einen Stream auf seiner Website sat1.de an. Dort kann man auch ganze Folgen als Wiederholung abrufen. Dazu muss man sich zwar registrieren, aber das Ganze ist kostenlos.

Zuschauer und Zuschauerinnen können über den Red Button auf der Fernbedienung des Smart-TVs bequem von zuhause aus mitraten. Die Challenges zum Nachmachen gibt es außerdem hier: sat1.de/tutorialchampions.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.