Infos zu "Die Wannseekonferenz": ZDF erinnert an ein Schlüsselereignis des Holocaust

"Die Wannseekonferenz": Zum 80. Jahrestag der historischen Konferenz bringt das ZDF den Film von Matti Geschonneck als seinen "Fernsehfilm der Woche". Wir liefern Ihnen hier alle Infos - TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung.

Das ZDF erinnert mit seinem Film an die "Wannseekonferenz", bei der 1942 führende Nazis die systematische Ermordung der europäischen Juden absprachen und koordinierten. Wir geben Ihnen hier die Hintergründe zu diesem filmischen Dokument.

"Die Wannseekonferenz": Wann ist der TV-Termin?

Das ZDF hat die Sendung des Films für Montag, 24. Januar 2022, angekündigt. Start ist um 20.15 Uhr. In der Mediathek des Senders ist "Die Wannseekonferenz" bereits ab Donnerstag, 20. Januar 2022, um 10 Uhr abrufbereit. Die Spieldauer beträgt ungefähr 105 Minuten.

Handlung von "Die Wannseekonferenz": Worum geht es in dem Film?

Am 20. Januar 1942 kamen führende Vertreter des NS-Regimes in einer Villa am Großen Wannsee in Berlin zusammen. Einziges Thema dieser vom einladenden Reinhard Heydrich so bezeichneten "Besprechung mit anschließendem Frühstück" war die Organisation des systematischen, millionenfachen Massenmords an den Juden Europas.

Reinhard Heydrich war ein SS-Obergruppenführer und General der Polizei, der während der NS-Zeit als Leiter des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) und Stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren für zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich war. 1941 wurde er von Hermann Göring mit der „Endlösung der Judenfrage“ beauftragt und war seit dieser Zeit einer der Hauptorganisatoren des Holocausts.

Der Film folgt dem von Adolf Eichmann aufgezeichneten Besprechnungsprotokoll. Von diesem Protokoll ist nur ein einziges Exemplar erthalten. Es gilt als Schlüsseldokument der Shoa.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "Die Wannseekonferenz"?

Diese historischen Personen werden von den folgenden Darstellern verkörpert:

Reinhard Heydrich : Philipp Hochmai

: Philipp Hochmai Adolf Eichmann : Johannes Allmaye

: Johannes Allmaye Dr. Eberhard Schöngarth: Maximilian Brückne

Erich Neumann: Matthias Bundschu

Dr. Gerhard Klopfer: Fabian Busc

Heinrich Müller: Jakob Dieh

Dr. Wilhelm Stuckart: Godehard Gies

Dr. Alfred Meyer : Peter Jorda

: Dr. Roland Freisler : Arnd Klawitte

: Arnd Klawitte Dr. Rudolf Lange: Frederic Linkeman

Friedrich Wilhelm Kritzinger : Thomas Loib

: Thomas Loib Dr. Josef Bühler: Sascha Natha

Otto Hofmann: Markus Schleinze

Martin Luther: Simon Schwar

Dr. Georg Leibbrandt : Rafael Stachowia

: Rafael Stachowia Ingeburg Werlemann: Lilli Fichtner

Hinter der Kamera agierte dieses Team:

Regie: Matti Geschonneck

Buch: Magnus Vattrodt , Paul Mommertz

, Kamera : Theo Bierkens

: Theo Bierkens Ton: Max Meindl

Szenenbild: Bernd Lepel

Kostüm: Esther Walz

Maske: Nicole Förster , Jeanne Gröllmann

, Schnitt: Dirk Grau

Produktionsleitung: Ute Schnelting

Herstellungsleitung: Steffen Günther

Produzenten: Reinhold Elschot , Friederich Oetker

, Friederich Oetker Executive Producer: Oliver Berben

Produktion: Constantin Television

Koproduzenten: Frank Zervos , Stefanie von Heydwolff

Wie läuft die Übertragung von "Die Wannseekonferenz" im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung?

Sie können "Die Wannseekonferenz" ganz konventionell im linearen TV-Programm des ZDF verfolgen. Bereits vier Tage vorher gibt es einen Stream in der Mediathek des Senders. Dort wird der Film auch eine zeitlang als Wiederholung abrufbar sein.

