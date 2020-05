15:09 Uhr

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!": Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" läuft bereits seit 2011 auf RTL 2. Alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Seit knapp zehn Jahren werden die Wollnys im Rahmen der Pseudo-Doku "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" von Kameras in ihrem alltäglichen Leben begleitet. Im Mittelpunkt der Serie steht Mutter Silvia, die mit ihrem Exmann Dieter Wollny insgesamt elf Kinder hat. Drei der Kinder sind bereits ausgezogen und daher eher seltener zu sehen. Mittlerweile haben einige der Kinder bereits eigene Familien, die nun ebenfalls in der Serie in Erscheinung treten.

Hier erfahren Sie alles zu den Sendeterminen und zur Übertragung live im TV und Stream.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" live im TV und Stream

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" wird vom Privatsender RTL 2 übertragen. Die Dokumentation realer Ereignisse wird dabei nur vorgetäuscht, da mit Regieanweisungen und einem Skript gearbeitet wird, weshalb man von einer Pseudo-Doku spricht. Neben der Übertragung live im TV können Sie sich natürlich auch hier auf TV Now den Live-Stream ansehen. Haben Sie eine Sendung verpasst? Hier auf dieser Seite gibt es die Folgen auf Abruf - um ältere Episoden ansehen zu können, benötigt man allerdings eine Premium-Mitgliedschaft.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!": Sendetermine

Bei den Sendezeiten von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" kommt es darauf an, ob es sich um ältere Folgen oder eine neue Staffel handelt. Die Wiederholungen alter Episoden strahlt RTL 2 in der Regel montags bis freitags in Doppelfolgen zwischen 14.15 und 16.15 Uhr aus. Neue Folgen werden dagegen immer wöchentlich am Mittwoch um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Aktuell gibt es keine neue Staffel von den Wollnys, weshalb nur die Wiederholungen am Nachmittag im TV zu sehen sind. (AZ)

