"Die beste Show der Welt" von Joko und Klaas - Die Spiele

17 Prominente in sechs Shows mit Joko und Klaas - alles an einem Abend. "Die beste Show der Welt" verpasst? Highlights und Wiederholungen gibt es auf ProSieben.

Jochen Schropp, Patrick Owomoyela, Olaf Schubert, Wigald Boning, Linda Zervakis, Simon Gosejohann, „Evil“ Jared Hasselhoff, Max Mutzke, Wincent Weiss, Palina Rojinski, Udo Walz, Julian F.M. Stoeckel, Tanja Tischewitsch, Helena Fürst, Rocco Stark, Sarah Knappik und Aurelio Savina – keine Geringeren als diese 17 Prominenten traten in sechs Shows für und mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Samstag, um 20.15 Uhr, auf ProSieben im Dienste der Unterhaltung an.

Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für die perfekte Unterhaltung? Diesen Fragen gingen Joko & Klaas in sechs eigenständigen Shows nach. Im Wechsel präsentierten die beiden Rivalen ihre Ideen für beste Fernsehunterhaltung. Am Ende entschied allein das Studiopublikum per Fernbedienung über den nächsten Show-Hit und den Megaflop. Durch den Fernsehabend führte Jeannine Michaelsen.

Joko und Klaas: Die Shows in der "Besten Show der Welt"

Show 1: „Earn your Song“ mit Joko

Musikshow mal anders: In Jokos neuester Show-Idee „Earn your Song“ traten die beiden Sänger Max Mutzke und Wincent Weiss mit ihren Bands zum musikalischen Wettkampf an. Am Ende performten sie einen ihrer größten Hits – doch dazu mussten sie sich in mehreren Spielrunden die passenden oder auch unpassenden Instrumente erspielen.

Show 2: „Hart aber unfair – Promi Edition“ mit Klaas

Die fieseste Show im deutschen Fernsehen ist zurück: In seiner Show „Hart aber unfair“ ließ Klaas in der Promi-Edition ausgewählte C-Promis gegeneinander um 10.000 Euro kämpfen. Dabei stimmten sowohl die Kandidaten selbst als auch das Studiopublikum darüber ab, wer nach und nach die Runde verlassen musste.

Show 3: „Bares für Wahres“ mit Joko

Joker-Einsatz für Klaas: In Jokos Quizshow „Bares für Wahres“ hatte er die Möglichkeit, satte fünf Euro für jeden im Studiopublikum zu erspielen. Quizmaster Joko stellte ihm Fragen, Drei Prominente lieferten die möglichen Antworten, von denen jedoch alle, bis auf die richtige Antwort, frei erfunden sind.

Show 4: „Fashion Victims“ mit Klaas

Neuer Style gefällig? In seiner Show „Fashion Victims“ ließ Mode- und Beauty-Experte Klaas drei Pärchen zum großen Umstyling antreten: Jeweils einer der Partner musste den anderen in nur fünf Minuten in eine berühmte Stilikone verwandeln – inklusive extravagantem Haarschnitt, Make-up und Outfit. Eine fachkundige Jury bewertete das Endergebnis.

Show 5: „Flutschball“ mit Joko

Gut Flutsch in die Runde! Der neueste Trendsport „Flutschball“, ins Leben gerufen von Sportskanone Joko Winterscheidt, erweitert Fußball um den ultimativen Spaßfaktor: Glitsch. Als Erfinder der Show ließ es sich Joko natürlich nicht nehmen, gemeinsam mit Jochen Schropp und Frank Tonmann gegen Patrick Owomoyela, „Evil“ Jared Hasselhoff und Simon Gosejohann anzutreten. Auf glitschigem Spielfeld und mit glitschigem Ball kämpften beide Teams um den glitschigen Siegerpokal.

Show 6: „Wer zuckt, verliert“ mit Klaas

Nichts für schwache Nerven: Showmaster Klaas zog in „Wer zuckt, verliert“ geschickt seinen Joker und ließ Joko Winterscheidt und Palina Rojinski gegeneinander antreten. Beide mussten in mehreren Runden ein Tablett mit Gläsern balancieren, während Klaas mit verschiedenen Mitteln versuchte, sie zu erschrecken und damit zum Zucken zu bringen.

„DIE BESTE SHOW DER WELT“ – Samstag, 11. August, um 20.15 Uhr auf ProSieben

