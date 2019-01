07:09 Uhr

Die besten und lustigsten Werbevideos zum Super Bowl 2019

Jedes Jahr versuchen sich die Unternehmen gegenseitig zu übertreffen und die beste und lustigste Werbung für den Super Bowl zu produzieren. Ein Überblick.

Firmen zahlen astronomische Summen, um einen Platz in den Werbepausen des Super Bowls zu ergattern. Und sie legen sich besonders ins Zeug: Für den Super Bowl entstehen oft ausgefallene und witzige Werbespots. Schon vorab veröffentlichen die Unternehmen kurze Vorschauen oder gleich die ganze Werbung, bevor sie dann im Finale des American Footballs am 4. Februar gezeigt wird. Eine kleine Auswahl der Spots sehen Sie hier:

American Football: Die Werbungen zum Super Bowl 2019 in der Übersicht

Stella Artois

Leider war schnell klar, dass es doch keinen zweiten Teil von "The Big Lebowski" mit Jeff Bridges geben wird. Sein kurzer Tweet hatte viele Fans hoffen lassen, doch dahinter verbirgt sich lediglich eine Bier-Werbung für die Firma Stella Artois. Sehen Sie selbst, wem er zuprostet:

Skittles

Hinter dem Namen Skittles verbergen sich kleine zuckerumhüllte Kaudragees in verschiedene Geschmacksrichtungen. Doch der Werbespot, der fast wie ein Kurzfilm daher kommt, spricht der Dexter-Schauspieler Michael C. Hall über ein Skittle-Musical und warum er sich nicht sicher ist, ob er darin mitspielen sollte. Sehen Sie hier, wie der Spot endet:

Pepsi

Der Getränkehersteller hat sich gleich drei Stars ins Boot geholt. Der Schauspieler und Komiker Steve Carell, die Sängerin Cardi B und den Rapper Lil Jon versuchen, einem Gast eines Diners eine Pepsi schmackhaft zu machen.

Amazon

So richtig wird man nicht schlau aus dem kurzen Clip. Schauspieler Harrison Ford öffnet einen Koffer, der zu ihm spricht. Was Amazon damit zu tun hat? Wir werden es wohl erst am Super Bowl erfahren. Neben Ford gibt es noch andere Spots mit demselben Aufbau, in denen beispielsweise der Schauspieler Forest Whitaker mitspielt.

Von witzig bis absurd: Die Super-Bowl-Werbespots 2019

Doritos

Die Tortilla-Marke lässt die Backstreet Boys gegen Chance the Rapper antreten. Noch sieht man aber nicht viel. Wir müssen uns wohl bis zum Super Bowl gedulden. Die Vorschau:

Bubly

Michael Bublé sitzt in einem Supermarkt auf dem Boden und schreibt mit einem dicken schwarzen Filzstift Buchstaben auf Dosen. Leider ist auch dieser Spot nur ein Vorgeschmack auf eine wohl noch längere Werbung, die am 4. Februar gezeigt wird.

Coca Cola

Der Getränkhersteller versucht es wieder mit einer Botschaft in ihrem Werbespot: Wenn wir eine Coke trinken sind wir alle gleich, egal woher wir stammen. Den einminütigen Spot können Sie hier anschauen:

Colgate

Luke Wilson, Bruder von Schauspieler Owen Wilson, rückt in diesem Werbespot den Menschen ganz schön auf die Pelle. Warum er das kann? Scheinbar weil er eine neue Zahnpasta von Colgate hat. Sehr lustig anzusehen.

Super Bowl 2019: Zweideutige Spots oder Werbung mit einer Botschaft

Devour

Frozen Food zum Aufwärmen in der Mikrowelle ist nicht besonders sexy. Die Firma Devour hat sich aber eine sehr zweideutige Werbung zu ihrem Produkt einfallen lassen. Witzig ja, jugendfrei naja. Aber sehen Sie selbst.

Bon & Viv

Zwei Meerjungfrauen präsentieren ihr neuestes Getränk der Firma Bon & Viv: Spiked Seltzer. Dahinter verbirgt sich ein alkoholhaltiges Getränk mit verschiedenen Früchten. Wen sie überzeugen wollen, klärt sich am Schluss auf.

Michelob

Roboter, die dem Menschen in fast allem voraus sind, werden in dieser Werbung gezeigt. Doch was die künstlichen Metallmenschen nicht können, ist, einfach mal abends mit Freunden ein Bier trinken. Das will uns dieser Spot von der Firma Michelob wohl sagen.

Budweiser

Der Bierhersteller Budweiser versucht es mit einer ökologischen Note. Zwar klärt sich das erst am Ende des Spots auf, davor kann man vor allem einen niedlichen Dalmatiner bestaunen.

Der Super Bowl 2019 findet dieses Jahr am 4. Februar in Atlanta statt. Die New England Patriots treffen auf die Los Angeles Rams. Wo Sie den Super Bowl sehen könne, verraten wir in unserer Übersicht rund um das Finale des American Footballs. (AZ)

