Die drei ??? und das Geheimnis ihres Erfolgs Panorama

Die drei Fragezeichen lösen seit 1968 jeden noch so spezialgelagerten Sonderfall. Die meisten Fans kaufen die Geschichten aus dem fiktiven Örtchen Rocky Beach heute lieber als Hörbuch als in gedruckter Form.

Justus, Peter und Bob ermitteln seit 50 Jahren. Sie zeigen: Auch eine Kleinstadtjugend kennt Abenteuer. Viele Fans begleiten die Detektive ein Leben lang.

Von Marcus Golling

Fans verstehen einander. Man muss nur einen Satz mit „Kombiniere“ beginnen oder von einem „spezialgelagerten Sonderfall“ sprechen, schon erkennt man das Vorbild: Justus Jonas, Erster Detektiv, Anführer und Hirn der „drei Fragezeichen“. Die Juniordetektive sind in Bücher- und CD-Regalen in deutschen Kinder- und Jugendzimmern beinahe obligatorisch – und das seit 50 Jahren. Passend zu diesem Jubiläum ist gerade das 200. Buch über das Trio erschienen: „Feuriges Auge“.

Die Erfolgsgeschichte in Deutschland beginnt 1968 mit der Veröffentlichung des ersten Falls „Die drei ??? und das Gespensterschloss“. In diesem machen Justus Jonas und seine beiden Kollegen Peter Shaw (Zweiter Detektiv) und Bob Andrews (Recherchen und Archiv) nicht nur die Bekanntschaft mit dem Filmregisseur Alfred Hitchcock, sondern drucken auch erstmals ihre später berühmten Visitenkarten. Geschaffen hat die drei Junior-Ermittler aus dem fiktiven kalifornischen Küstenort Rocky Beach der US-Autor Robert Arthur, der seine realen Kontakte zu Hitchcock clever dazu nutzte, seiner Jugendbuchserie ein prominentes Zugpferd zu geben. Doch ein Hit wurden seine „The Three Investigators“ in Deutschland. Als die Reihe 1990 in den USA eingestellt wurde, setzte der Franckh-Kosmos-Verlag sie eigenständig fort. 1993 erschien mit „Tatort Zirkus“ der erste Band aus deutscher Produktion.

Die drei Fragezeichen sind als Hörspiel beliebter als in Buchform

Die Qualität wurde dadurch zunächst nicht besser, viele Fans erinnern sich nur ungern an diverse Sport-Abenteuer und Teenie-Turteleien der Juniordetektive aus dieser Zeit. Der Popularität der Serie tat dies keinen Abbruch, zumal die Bücher in Sachen Erfolg hierzulande von den bei Europa (heute Teil von Sony Music) veröffentlichten Hörspielen abgehängt werden. In Deutschland wurden seit 1968 rund 17 Millionen Bücher der „drei ???“ verkauft – und mehr als 50 Millionen Tonträger. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind wahrscheinlich die größten Jugendhelden der Kassettenkinder-Generation. Viele von ihnen kaufen (oder streamen) nicht nur bis heute jede neue Folge, sondern pilgern beispielsweise auch zu Live-Hörspiel-Shows mit den Originalsprechern Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich in ausverkauften Hallen. Für die jüngeren Fans – und die wachsen weiterhin nach – gibt es dafür Computergames, Handyapps und Brettspiele. Mit Ablegern wie „Die drei ??? Kids“ oder „Die drei !!!“ für (laut Verlag) „clevere Mädchen“ wurden in Deutschland neue Zielgruppen erschlossen. Die drei Fragezeichen sind Kult – sie sind aber auch ein Millionengeschäft.

Woher kommt der gigantische Erfolg der drei Fragezeichen?

Doch woher kommt der gigantische Erfolg? Fragt man einen altgedienten Fan, wird er von den alten Fällen schwärmen, die verglichen mit der Hau-drauf-Konkurrenz von „TKKG“ immer etwas schlauer, spannender und glaubwürdiger waren. Jeder hatte und hat seinen Lieblingsdetektiv: Justus Jonas, dicklich und altklug, aber scharfsinnig wie Sherlock Holmes, Peter Shaw, die ängstliche und etwas doofe Sportskanone mit dem praktischen Dietrich-Set, Bob Andrews, der jede Information beschaffen kann (und im Verlauf der Serie zwischenzeitlich zum coolen Musikfan und Mädchenschwarm mutierte). Die drei Fragezeichen waren und sind ein Versprechen, dass auch eine Kleinstadtjugend große Abenteuer bereithalten kann. Für die Senior-Fans sind sie schönste Nostalgie, zumindest die Uraltfälle, in denen die Juniordetektive noch mit Walkie-Talkies statt mit Handys kommunizieren und regelmäßig ihre Telefonlawine losrollen lassen, weil Facebook noch nicht einmal Utopie war.

Deswegen ist es auch clever, dass Fall 200, „Feuriges Auge“, den Bogen zu einem der ersten und beliebtesten Abenteuer des Trios schlägt: „Die drei ??? und der Fluch des Rubins“. Bei aller Zuneigung: So originell und aufregend wie die frühen Abenteuer sind nur wenige Bücher und Hörspiele von heute, auch wenn es die Nachwuchsermittler sogar schon mit dem US-Militär, Geheimdiensten und den chinesischen Triaden aufnehmen mussten. Vielleicht sind manche Sonderfälle inzwischen zu spezialgelagert.

Zur Info „Feuriges Auge“, der 200. Fall der „Drei Fragezeichen“, ist im Buchhandel für 16,99 Euro erhältlich. Die Hörspiele sind noch nicht ganz so weit: Am Freitag erscheint Folge 195, „Im Reich der Ungeheuer“.

