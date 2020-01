09:31 Uhr

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Start, schwache Kritiken, Besetzung, Trailer, Länge, FSK

Robert Downey Jr. spielt die Hauptrolle in "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle". Hier gibt es die Infos zu Start, Besetzung und Trailer.

Fans haben Grund zur Vorfreude: In wenigen Wochen erscheint die US-amerikanische Familien-Komödie "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" auch in Deutschland. Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der Kinderbuchvorlage von Hugh Lofting wird der berühmte Arzt erneut auf tierische Abenteuer entsendet.

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Wann ist der Start in den deutschen Kinos?

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" erscheint in Kürze in den deutschen Kinos. Start ist am Donnerstag, den 30. Januar 2020.

Handlung: Darum geht es in "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle"

In der Film "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" geht es um einen Arzt, der aus Liebe zu Tieren von der normalen Medizin in die Tiermedizin wechselt. Dabei stellt er fest, dass er die Fähigkeit besitzt, die Sprache der Tiere zu verstehen. Gemeinsam mit seinen tierischen Freunden begibt er sich bald auf eine spannende Abenteuerreise.

Kinofilm "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Besetzung, Cast und Schauspieler

Auch in "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" sind wieder mehrere Stars der Schauspielszene vertreten. Zudem leihen einige Promis verschiedenen Tieren ihre Stimmen. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, welche Schauspieler Teil des Casts sind:

Robert Downey Jr. als Dr. John Dolittle

als Dr. John Harry Collett als Tommy Stubbins

Antonio Banderas als Rassouli

als Rassouli Michael Sheen als Mudfly

als Mudfly Tom Holland als Jip (Stimme)

Emma Thompson als Polynesia (Stimme)

als Polynesia (Stimme) Selena Gomez als Betsy (Stimme)

als Betsy (Stimme) Rami Malek als Chee-Chee (Stimme)

als Chee-Chee (Stimme) John Cena als Yoshi (Stimme)

Das sind Länge und FSK von "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle"

Die Spielzeit von "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" beträgt insgesamt 96 Minuten. Der Film ist ab 6 Jahren freigegeben.

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Trailer, Kritiken und Reviews

Es gibt schon einige Kritiken aus den USA - die nicht gut ausfallen. Es gibt zwar Lob für Robert Downey junior und die prominenten Sprecher - wie aber zum Beispiel IGN schreibt, werde dieses Talent verschwendet. Die Handlung sei enttäuschend. Auch die Washington Post meint, dass "Dr. Dolittle" eine schwache Geschichte schlecht erzähle.

