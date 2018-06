Die lange Karriere des Jürgen von der Lippe

06:41 Uhr

Als Comedians noch nicht erfunden waren, begrüßte Jürgen von der Lippe seine Sorgen mit „Guten Morgen“. Der Humor des 70-Jährigen ist umstritten.

Von Rupert Huber

Der Stoßseufzer „Guten Morgen, liebe Sorgen“ – wer kennt ihn nicht. Wenn es mal nicht so richtig nach Wunsch läuft im Leben. Und wann tut es das schon? Untrennbar ist diese Bereicherung der deutschen Sprache mit einem Unikum verbunden, das Jürgen von der Lippe heißt – ein Multitalent: Fernsehmoderator, Showmaster, „Vortragskünstler“ (so sagte man früher).

Und wer es nicht geschafft hat, zwischen 1986 und 1988 eine seiner Shows mit dem Sprüchlein „Donnerlippchen“ zu sehen, dem blieb – nach dem Motto „Lippe lässt lachen“ – die offene Frage: „Kommt ein Komiker zum Arzt…“ Man merkt, dass Lippes kesse Lippe auch heute noch funktioniert, wenn sich schenkelklopfende Männer schieflachen.

Ob die Karriere des Kleinkünstlers mit bürgerlichem Namen erfolgreich verlaufen wäre? Dem Hans-Jürgen Dohrenkamp, Sohn eines Barmixers und einer Diätköchin, wurde der Künstlername gleichsam in die Wiege gelegt. Denn die stand in Bad Salzuflen im Lippeland (Nordrhein-Westfalen). In den wilden Studentenjahren im Berlin der 70er Jahre vertonte er Kästner- und Ringelnatz-Verse.

Von der Lippe gab auch den letzten sauerländischen Junggesellen

Ein Kontrastprogramm lieferte von der Lippe als Mitgründer der Nonsens-Liedermacher-Gruppe „Gebrüder Blattschuss“. Als deren Song „Kreuzberger Nächte“ kurz vor dem Einzug in die Charts war, wandelte Jürgen von der Lippe auf neuen Pfaden. Für eine WDR-Hörfunkserie entwickelte er die Kunstfigur „Hubert Lippenblüter“ und hatte damit den „letzten sauerländischen Junggesellen“ etabliert.

Stets vom Hantieren mit der Sprache fasziniert, traf er den Nerv des Publikums oder ging ihm wahlweise auf die Nerven. Was wundert, da er bis heute den Alltag in seine Bestandteile zerlegt, bewusst geschwollen formuliert und Ehepaaren mit ihren Problemen den Spiegel vorhält.

Wer Jürgen von der Lippe kennt, dem ist auch die gerne tränenfeucht moderierende Talkerin Margarethe Schreinemakers von Privatsendern vertraut. Zwischen 1986 und 1988 war von der Lippe mit der Moderatorin verheiratet. Als ihre letzte Sendung anstand, sang ihr der Ex-Ehemann ein rührendes Ständchen. Da hat man ja fast Verständnis für die vielen Jahre, in denen man Jürgen von der Lippe im Hawaii-Hemd ertragen musste.

Heute lebt der Hobbykoch wieder mit seiner ersten Ehefrau Anne Dohrenkamp zusammen. Mit ihr wird er heute auch seinen 70. Geburtstag feiern.

Die großen Tage des TV-Entertainers sind vorbei. Dass er in „Donnerlippchen“ Kandidaten der Lächerlichkeit preisgebe, brachte ihm viel Kritik ein. Andererseits gewann er den Grimme-Preis für „Geld oder Liebe“.

Eines mag Jürgen von der Lippe nicht: „Wenn alle sagen: ganz nett. Das ist der Tod.“ „Die Leute, die müssen auch sagen, schrecklich, der Typ.“

