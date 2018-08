Die schlimmsten Ferienjobs - Twitter-User berichten

vor 41 Min.

Der US-Comedian Jimmy Fallon hat auf Twitter dazu aufgerufen, die schlimmsten Ferienjob-Erlebnisse zu berichten. Auch der Comedian selbst erzählt.

Von Tim Frehler

In Bayern haben vergangene Woche die Sommerferien begonnen. Für viele Schüler sind die großen Ferien die Gelegenheit, um ihr erstes eigenes Geld zu verdienen. Einige bessern sich dadurch ihr Taschengeld auf, andere sparen für eine große Reise, den Führerschein oder ein eigenes Auto. Gleichzeitig sammeln die Jugendlichen erste Arbeitserfahrungen.

Jimmy Fallon's Ferienjob-Erlebnis

Doch diese Erfahrungen sind nicht immer positiv. Welche kuriosen Erlebnisse Menschen während ihres Ferienjobs machen, kann man derzeit unter dem Twitter-Hashtag "WorstSummerJob" nachlesen. Der US-Comedian Jimmy Fallon hatte User des Kurznachrichtendienstes dazu aufgerufen, von ihren schlimmsten Erfahrungen zu erzählen.

Fallon selbst machte den Anfang und berichtete von seinen eigenen Arbeitserfahrungen: Der Comedian hatte einst im Sommer Schilder aufgehängt und darauf angeboten, Rasen zu mähen. Weil ihn jedoch eine Allergie plagte, wollte er den Job beenden. Doch das ließ sein Vater nicht zu. Die Begründung: "Du bist eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft eingegangen."

One summer I hung up signs saying I’d mow lawns. I tried to quit when my allergies got bad, but my dad wouldn’t let me because “you made a commitment to the community.” #WorstSummerJob — jimmy fallon (@jimmyfallon) 17. Juli 2018

Zahlreiche Twitter-User folgten Fallons Aufruf und teilten ihre Erlebnisse. Einigen gelingt es sogar, den Comedian zu übertreffen. Eine Userin berichtet etwa von ihrer Arbeit als Babysitterin. Damals musste sie dem Jugendlichen, auf den sie aufpasste, Erwachsenenwindeln kaufen. Diese benötigte er, um beim Videospiele spielen nicht auf die Toilette gehen zu müssen.

The summer I was 19 I had to take the 14 yr old I was babysitting to buy adult diapers so he could play video games all day and not have to stop to go to the bathroom #WorstSummerJob 17. Juli 2018

Kinder sorgten auch in einem weiteren Fall für Schwierigkeiten während des Ferienjobs. Die Userin mit dem Name Kristen Rose hatte ein ernüchterndes Erlebnis während sie in einer Kindertagesstätte arbeitete. Denn ein Kind weigerte sich stets das bekannte Kinderlied "Do you know the Muffin Man" mitzusingen. Der Liedtext war ihm schlicht zu persönlich.

One summer I worked at a daycare center. One of the kids would always refuse to participate in the singalong of Do You Know the Muffin Man because the lyrics were “too personal.” #WorstSummerJob — KRose (@KristenRose124) 17. Juli 2018

Einer anderen Nutzerin wurden heiße Temperaturen und ein Kostüm während ihres Ferienjobs zum Verhängnis. Sie arbeitete für die amerikanische Fast-Food-Kette Chuck E. Cheese's, deren Werbefigur die Maus Chuck E. ist. An einem besonders heißen Tag brach sie in dem Kostüm bewusstlos zusammen. Als die Rettungskräfte kamen und ihr den Kopf des Kostüms abnahmen, schrien Kinder: "Chuck E. ist tot".

my first summer job at Chuck E Cheeses. On one of our hotter days I had to wear the Chuck E costume and wave at cars and people. It got so hot I passed out. The aid cars came and when they took the head off kids screamed “Chuck E’s dead!”#WorstSummerJob — kathy hughes (@irishrose8) 17. Juli 2018

Auch innerhalb der eigenen Familie drohen schwierige Arbeitsbedingungen: Twitter-Nutzerin Jordan bekam von ihrem Großvater 10 Dollar, dafür, dass sie sich als Vogelscheuche aufstellt. Eine Stunde lang stand sie in der Sonne und schrie. Dann erschien letztlich ihre Mutter und brüllte ihren Großvater an.

I was 10 and went to my grandfather farm he gave me 10 $ to be a scar crow, i stood there in the sun yelling for an hour until my mom came and yelled at him. #WorstSummerJob — (@FishHeadss) 17. Juli 2018

Was beim Ferienjob zu beachten ist

Damit der Ferienjob gelingt, sollten Schüler und Studenten einiges beachten : Wie lange sie beispielsweise arbeiten dürfen, hängt vom Alter ab. Wer unter 13 Jahre alt ist, darf überhaupt nicht arbeiten. Zwei Stunden leichte Arbeit am Tag sind für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren erlaubt, sofern die Eltern zustimmen. Und mit 15 Jahren sind bis zu acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich erlaubt. Wer schon volljährig ist, hat außerdem Anspruch auf Mindestlohn. Sofern die Arbeit maximal drei Monate oder 70 Tage im Jahr dauert, ist die Tätigkeit auch sozialversicherungsfrei.

Auch bei den Arbeitszeiten müssen bestimmte Vorschriften eingehalten werden: Wer noch nicht volljährig ist, darf zum Beispiel nur zwischen 6 und 20 Uhr arbeiten. Hier gibt es jedoch Ausnahmen in der Gastronomie und bei Bäckereien. Außerdem dürfen Jugendliche, die zwischen 15 und 17 Jahren alt sind in den Ferien maximal vier Wochen lang arbeiten.

Zudem sind nicht alle Tätigkeiten für Jugendliche erlaubt. Etwa Arbeiten mit hoher Unfallgefahr oder Tätigkeiten, bei denen sie Lärm, Erschütterungen oder Strahlenbelastung ausgesetzt sind. Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, sind Ferienjobber über die Unfallversicherung versichtert. Die Beiträge muss der Arbeitgeber bezahlen.

