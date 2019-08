15:29 Uhr

"Die schönste Braut" live im TV und Stream - die Sendetermine

"Die schönste Braut" startet Mitte September live im TV und Stream. Hier gibt es die Sendetermine im Überblick und mehr Infos zur Übertragung im TV.

"Die schönste Braut" läuft ab dem 16.09.2019 live im TV und Stream auf Vox. Wie es der Name bereits andeutet, dreht sich bei der neuen Doku-Soap alles um Brautmode. Ähnlich wie bei "Shopping Queen" erhalten die Kandidatinnen ein Budget und müssen sich innerhalb des Zeitlimits mit ihrer Shoppingbegleitung einen Brautlook zusammenstellen. Dieser wird dann von den Kontrahentinnen anhand von fünf Kategorien bewertet:

Brautkleid

Schuhe

Styling

Verwandlung

Hier erfahren Sie mehr zur Übertragung von "Die schönste Braut" live im TV und Stream und sehen die Sendetermine im Überblick. Moderiert wird die Show von "4 Hochzeiten und eine Traumreise"-Experte Frank "Froonck" Matthée.

"Die schönste Braut" live im TV und Stream sehen

Vox zeigt "Die schönste Braut" ab dem 16.09.2019 von Montag bis Freitag live im TV. Jeder der vier Kandidatinnen wird bei ihrer Verwandlung zur Braut ein Wochentag gewidmet. Am Freitag treffen sich dann alle Kandidatinnen im Schloss Ehreshoven und lassen die Woche gemeinsam Revue passieren. Zusammen mit ihrer jeweiligen Shoppingbegleitung sehen sich die Kandidatinnen mit Hochzeitsplaner Froonck die Videos ihrer Verwandlung und die Reaktionen und Punkte der Mitstreiterinnen an. Dieses Konzept ist neu, denn in ähnlichen Shows erfuhren die Kandidaten lediglich ihre Gesamtpunktzahl, nicht aber die einzelnen Punkte der Kontrahenten. Zum Abschluss dürfen die Kandidatinnen ihr Brautkleid nochmal anziehen und präsentieren. Die Gewinnerin erhält ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Die Sendetermine von "Die schönste Braut" im Überblick

Folge 1 startet mit Kandidatin Katja, die "ausgefallene Partybraut", wie Vox sie bezeichnet. Dann folgen Silvia, Sally und Elisa. "Die schönste Braut" beginnt um 16 Uhr und dauert etwa eine Stunde.

Montag, 16.09.2019, Folge 1

Dienstag, 17.09.2019, Folge 2

Mittwoch, 18.09.2019, Folge 3

Donnerstag, 19.09.2019, Folge 4

Freitag, 20.09.2019, Folge 5

Wer an den Sendeterminen vielleicht selbst beim Brautmode-Shoppen ist, kann sich die Folgen auf TV Now als Wiederholung ansehen. Der Service ist allerdings kostenpflichtig. (AZ)

