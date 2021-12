Carmen Nebels "Die schönsten Weihnachts-Hits": Alles zu Gästen, Sendetermin und Übertragung

Carmen Nebel präsentiert heute "Die schönsten Weihachts-Hits". Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Gäste, Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderatorin.

Auch in 2021 findet die große Show-Gala "Die schönsten Weihnachts-Hits" wieder statt. Moderiert von Buch-Autorin und Moderatorin Carmen Nebel tun sich wieder mehr als 20 Promis für einen guten Zweck zusammen. Zugunsten der Wohltätigkeitsorganisationen Brot für die Welt und Misereor nehmen die teilnehmenden Promis wieder telefonisch Spenden entgegen, um sich für arme Menschen einzusetzen. Das ZDF unterstützt schon seit langer Zeit die beiden christlichen Organisationen.

Sie möchten "Die schönsten Weihnachts-Hits" 2021 gerne sehen? Dann erfahren Sie hier, wo und wie sie das können. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermin, Gäste, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderatorin Carmen Nebel in der Übersicht für Sie zusammengefasst.

"Die schönsten Weihnachts-Hits" mit Carmen Nebel heute: Sendetermin

Carmen Nebels "Die schönsten Weihnachts-Hits" werden am heutigen Mittwoch, dem 1. Dezember 2021, im deutschen Fernsehen präsentiert. Zur Prime-Time um 20.15 Uhr wird die Sendung - wie üblich - im ZDF ausgestrahlt.

Video: SAT.1

Diese Gäste sind dabei bei den "schönsten Weihnachts-Hits"

Zahlreiche Sänger, Schauspielerinnen und Stars aller Art sind in jedem Jahr mit dabei, wenn Carmen Nebel "Die schönsten Weihnachts-Hits" präsentiert. Auch in diesem Jahr mangelt es nicht an prominenter Besetzung.

Hier eine Übersicht über alle Stars, die mit dabei sind in 2021:

Andreas Gabalier

Bülent Ceylan

Francine Jordi

Giovanni Zarrella

Peter Kraus

Roland Kaiser

Sasha

Gaby Dohm

Lutz van der Horst

Marcel Reif

Mareile Höppner

Sonja Zietlow

Antoine Monot Jr.

Mehr als 20 Gäste sind mit dabei und wollen Spenden für einen guten Zweck sammeln. Sobald wir Informationen haben, welche weiteren Prominenten mitmachen bei den "schönsten Weihnachts-Hits" 2021, werden wir die Namen hier ergänzen.

So sehen Sie "Die schönsten Weihnachts-Hits": Übertragung im TV und Stream

Wie jedes Mal ist der Free-TV-Sender, das ZDF, für die Übertragung der "schönsten Weihnachtshits" auch im Jahr 2021 zuständig. Am Mittwoch, den 1. Dezember diesen Jahres, um 20.15 Uhr werden bekannte Weihnachtslieder im deutschen Fernsehen präsentiert.

Das ZDF bietet neben der Ausstrahlung im Fernsehen außerdem einen Gratis-Livestream an. Über diesen Link kommen Sie zur Seite, die Ihnen den Stream zur Verfügung stellt.

Gibt es eine Wiederholung von "Die schönsten Weihnachts-Hits"?

Falls sie "Die schönsten Weihnachts-Hits" 2021 mit Carmen Nebel verpasst haben sollten, ist das dennoch kein Problem. Über die ZDF-Mediathek haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein anzusehen. So verpassen Sie die alljährliche Show auf keinen Fall.

Carmen Nebel ist Moderatorin bei "Die schönsten Weihnachts-Hits"

Am 24. Juli 1956 wurde Carmen Nebel im sächsischen Grimma geboren. Nach 1990 wurde die heute 665-jährige bekannt, als sie als Moderatorin für Das Erste, den MDR und NDR tätig wurde. Seitdem ging es mit ihrer Moderations-Karriere stetig bergauf.

Hier ein Überblick über ein paar der Sendungen, die sie bisher moderiert hat:

Mitarbeit in Moderation und Jury beim " Eurovision Song Contest " 1992 und 1993

" 1992 und 1993 "Die Feste der Volksmusik" von 1994 bis 2003

" Krone der Volksmusik " von 1998 bis 2003

" von 1998 bis 2003 "Willkommen bei Carmen Nebel " von 2004 bis 2021

" von 2004 bis 2021 "Die schönsten Weihnachts-Hits" seit 2006

"Alle Jahre wieder - Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" von 2004 bis 2011

mit dem Bundespräsidenten" von 2004 bis 2011 " Heiligabend mit Carmen Nebel " von 2012 bis 2017 und wieder seit 2019

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.