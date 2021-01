06.01.2021

"Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten!": Vorschau

Moderator Oliver Geissen begibt sich mit seinen Gästen auf die Spurensuche nach der Nummer 1 der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Alle Infos zur Sendung hier in unserer Vorschau.

In der aktuellen Ausgabe von "Die ultimative Chart Show" dreht sich alles um die erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Auch im Zeitalter des Musik-Streamings verzeichnen Musik-Größen wie Ed Sheeran, Adele oder Herbert Grönemeyer millionenfache Verkaufszahlen. Moderator Oliver Geissen zeigt in einem Countdown nun die Alben, die Musikliebhaber am meisten begeistern konnten.

Wer schafft es auf Platz 1 der erfolgreichsten Alben? Konnten sich Alben-Klassiker von Michael Jackson oder den Beatles den Sieg holen? Oder müssen sich die historischen Musik-Größen vor aktuellen Sängern wie Ed Sheeran oder Adele geschlagen geben?

Gemeinsam mit seinen Talk-Gästen, der Sängerin Maite Kelly, dem Sänger Eloy de Jong und dem "Let´s Dance-Juror Joachim Llambi lässt Oliver Geissen die Vergangenheit Revue passieren und spekuliert während des Countdowns über den möglichen Sieger bei "Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten!".

"Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten!": Wann läuft die Sendung?

Die Sendung wird am Freitag, 8. Januar 2021 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. "Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten!" läuft live im TV bei RTL. Wer die Sendung lieber im Stream sehen möchte, kann sie bei TV Now sehen. Für den Live-Stream ist jedoch eine Premium-Mitgliedschaft nötig. Diese kostet 4,99 Euro im Monat und ist nach Angaben des Streaming-Dienstes monatlich kündbar.

Auch nach der Austrahlung im TV kann die Sendung bei TV Now als Wiederholung abgerufen werden.

Diese Gäste treten bei "Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten!" auf

Sarah Connor mit "Hör auf deinen Bauch"

mit "Hör auf deinen Bauch" Maite Kelly mit "Roses Of Red" und "Ich dreh mich nie wieder um"

mit "Roses Of Red" und "Ich dreh mich nie wieder um" Eloy de Jong mit "She's Like The Wind" und "In den Sternen"

mit "She's Like The Wind" und "In den Sternen" Maggie Reilly mit "To France" und "Moonlight Shadow"

mit "To France" und "Moonlight Shadow" George McCrae "Rock Your Baby"

"Rock Your Baby" Prince Damien mit " Billie Jean "

"Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten!" - Das ist Moderator Oliver Geissen

Oliver Geissen ist mittlerweile ein Moderatoren-Urgeisten auf dem Privatsender RTL. Seine ersten Medien-Erfahrungen sammelte der heute 51-Jährige allerdings bei dem Radiosender "OK Radio" in Hamburg, ehe er beim ZDF erste Schritte in der Fernsehlandschaft unternahm und schließlich zum Privatsender wechselte.

Über 10 Jahre hinweg wurde seine tägliche Talksendung "Die Oliver Geissen Show" ausgestrahlt. Aktuell führt er neben der Moderation von "Die ultimative Chart Show" auch regelmäßig beim "RTL Comedy Grand Prix" durch den Abend. (AZ)

