"Die ultimative Chart Show live - Die erfolgreichsten Skandalhits": So wird die Jubiläumsausgabe

"Die ultimative Chart Show live - Die erfolgreichsten Skandalhits" wird anlässlich des 18-jährigen Jubiläums auf RTL gezeigt. Alles Wichtige zur Sendung erfahren Sie hier.

Bereits seit 18 Jahren zeigt RTL immer wieder neue Ausgaben von "Die ultimative Chartshow". Dies nimmt der Sender als Anlass zu feiern: Ende August lässt Moderator Oliver Geissen mit einer Live-Show ordentlich die Korken knallen. Im Mai 2003 flimmerte die Musik-Show erstmals über die deutschen Bildschirme und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

In über 150 Sendungen wurde zu verschiedenen musikalischen Themen der Countdown bis zum ersten Platz gezählt. Auch die Jubiläumsausgabe steht unter einem ganz besonderen Motto: "Die erfolgreichsten Skandalhits" sollen in der kommenden Ausgabe gelistet werden.

Wann läuft "Die ultimative Chart Show live - Die erfolgreichsten Skandalhits" im TV? Welche Promis werden dabei sein? Und wie wird die Ranking-Show übertragen? Alle wichtigen Infos zur "Chart Show" verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

"Die ultimative Chart Show live - Die erfolgreichsten Skandalhits": Die Vorschau

Auch in der Jubiläumsausgabe wird sich Moderator Oliver Geissen mit prominenten Studiogästen über die skandalträchtigsten Ereignisse in der Musikgeschichte austauschen. Im Mittelpunkt stehen dabei extravagante Album-Cover, nicht jugendfreie Texte oder aber besonders skandalöse Auftritte, wie etwa der Auftritt von Janet Jackson und Justin Timberlake beim Super Bowl 2004, bei dem der Sänger die Brust seiner Bühnen-Partnerin entblößte.

Anders als vergangene Sendungen wird die Jubiläum-Show live übertragen. Wie der Sender bekannt gab, wird es auch besondere Studio-Aktionen geben. Außerdem befragt ein Außenreporter Musikliebhaber an der Haustüre nach ihren eindrucksvollsten Erinnerungen an skandalöse Musik-Ereignisse.

"Die ultimative Chart Show live - Die erfolgreichsten Skandalhits": Sendetermin und Übertragung

Auch der Sendeplatz ändert sich zur Jubiläums-Ausgabe von "Die ultimative Charts Show": Anders als reguläre Ausgaben wird die kommende Sendung nicht am Freitag, sondern an einem Samstag ausgestrahlt. Am Samstag, 21.8.2021, ab 20.15 Uhr begrüßt Oliver Geissen die Gäste im Studio und Zuschauer vor den Bildschirmen zur musikalischen Geburtstagsfeier.

Die Chart Show ist sowohl live im TV bei RTL als auch im Stream bei TV Now abrufbar. Für den Live-Stream ist jedoch eine Premium-Mitgliedschaft nötig. Diese kostet laut Anbieter 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Auch nach der Ausstrahlung von "Die ultimative Chart Show live - Die erfolgreichsten Skandalhits" im TV kann die Sendung dort beim Streaming-Dienst jederzeit als Wiederholung abgerufen werden.

Diese Gäste treten bei "Die ultimative Chart Show –live -Die erfolgreichsten Skandalhits" auf

Als Studiogäste begrüßt Oliver Geissen Reality-Star Evelyn Burdecki und Dragqueen Olivia Jones. Gemeinsam tauschen die Musikliebhaber sich über musikalische Skandale aus und rätseln über die Platzierungen.

Auch zwei der musikalischen Gäste sind bereits bekannt:

Peter Maffay

Ross Antony

Welche Künstler sonst noch für musikalische Unterhaltung sorgen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

"Die ultimative Chart Show live - Die erfolgreichsten Skandalhits" - Das ist Moderator Oliver Geissen

Oliver Geissen kann mittlerweile bereits als Moderatoren-Urgestein des Privatsenders RTL bezeichnet werden. Der Moderator, der am Tag der Jubiläumssendung, dem 21.8.21, seinen 52. Geburtstag feiert, begann seine Medien-Karriere zunächst beim Radio. Seine ersten Schritte in der Fernsehlandschaft tätigte er beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF, ehe er seine tägliche Talk-Show bei RTL erhielt. Als Moderator von "Die ultimative Chartshow" steht der gebürtige Hamburger bereits seit der ersten Sendung im Jahr 2003 vor der Kamera. (AZ)