11:03 Uhr

Dieb fährt mit Auto in Fahrradladen - und stiehlt E-Bike

Ein Dieb ist mit einem mutmaßlich gestohlenen Wagen in einen Fahrradladen eingebrochen und mit einem E-Bike geflohen.

Der Unbekannte fuhr Samstagnacht mit dem Auto in die gläserne Eingangstür eines Geschäfts im nordrhein-westfälischen Kleve, wie die Polizei mitteilte. An dem Wagen waren nach den Angaben vom Sonntag gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Dieb nahm dann aus dem Ausstellungsraum ein E-Mountainbike mit. Das Auto ließ er stehen. Laut Zeugenaussagen soll der Täter männlich sein. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa/lby)

