Diese Filme und Serien sind im Oktober neu bei Netflix und Amazon Prime

Es wird Herbst. Da passt es, dass Netflix und Amazon Prime im Oktober viele Neue Serien und Filme in ihr Programm aufnehmen. Eine Übersicht über die Highlights.

Wie jeden Monat bringen die Streaming-Anbieter Netflix und Amazon Prime auch im Oktober 2019 zahlreiche neue Filme und Serien an den Start. Mit dabei sind sowohl Klassiker, die neu in das Programm aufgenommen werden, als auch Eigenproduktionen, die im Oktober zum ersten Mal zu sehen sind.

Das ungemütliche Wetter am ersten Oktoberwochenende bietet sich an, um die Neuheiten auszuprobieren - und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Ein Überblick über die Highlights.

Neuerscheinungen auf Netflix und Amazon Prime im Oktober 2019

Vor allem "Breaking Bad"-Fans dürften sich freuen. Denn sechs Jahre nach dem Ende der Serie, setzt Netflix die Geschichte um Walter White und Jesse Pinkman in einem Film fort. In "El Camino" dürften einige der Seriencharaktere wiederauftauchen. Wie schon bei der Serie stammt das Drehbuch zum Film von Vince Gilligan. Start ist am 11 Oktober.

Auch für Anhänger einer weiteren Serie bringt der Oktober gute Neuigkeiten. Die fünfte Staffel der BBC-Serie "Peaky Blinders" steht ab dem 4. Oktober auf Netflix zur Verfügung.

Schon jetzt zu sehen ist hingegen "Hacksaw Ridge". Der Kriegsfilm handelt vom Leben des US-Soldaten Desmond Doss, der mit der Medal of Honor ausgezeichnet wurde, obwohl er im Zweiten Weltkrieg den Dienst an der Waffe verweigert hatte. Die Regie führte Mel Gibson. Zu sehen ist "Hacksaw Ridge" bereits seit dem 1. Oktober auf Netflix.

Auf Amazon und Netflix neue Filme streamen

Der Konkurrent Amazon Prime setzt im Oktober vermehrt auf bereits bekannte Klassiker. So stellt der Streaming-Anbieter seinen Kunden ab dem 13. Oktober alle acht Harry Potter-Filme zur Verfügung. Fans können die Abenteuer von Harry, Ron und Hermine in der Zauberschule Hogwarts nun also wieder und wieder anschauen.

Gleiches gilt auch für eine Serie, die immer noch eine große Anhängerschaft haben dürfte. Die Rede ist von "Lost". Das Drama rund um die Passagiere, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer Pazifik-Insel um ihr Überleben kämpfen, ist ab dem 15. Oktober auf Amazon Prime zu sehen.

Die Netflix Highlights im Oktober 2019:

Hacksaw Ridge - Film, ab dem 1. Oktober

Let's be Cops - Film, ab dem 1. Oktober

Family Guy - Staffel 16, ab dem 1. Oktober

The Revenant - Film, ab dem 3. Oktober

Im Hohen Gras - Film, ab dem 4. Oktober

Peaky Blinders - Staffel 5, ab dem 4. Oktober

The Walking Dead - Staffel 9, ab dem 9. Oktober

Riverdale - Staffel 4, wöchentlich ab dem 10. Oktober

El Camino: Ein Breaking Bad Film, ab dem 11. Oktober

Insatiable - Staffel 2, ab dem 11. Oktober

John Wick: Kapitel 2 - Film, ab dem 16. Oktober

Living with Yourself - Serie, ab dem 18. Oktober

Baby - Staffel 2, ab dem 18. Oktober

Die Geldwäscherei - Film, ab dem 18. Oktober

Daybreak - Serie, ab dem 24. Oktober

The Kominsky Method - Staffel 2, ab dem 25. Oktober

Pose - Staffel 2, ab dem 30. Oktober

Neue Serien auf Amazon Prime ab Oktober 2019

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 1, ab dem 4. Oktober

Goliath – Staffel 3, ab dem 4. Oktober

Doom Patrol – Staffel 1, ab dem 7. Oktober

Young Sheldon – Staffel 2, ab dem 7. Oktober

The Walking Dead – Staffel 9, ab dem 9. Oktober

Modern Love - Staffel 1, ab dem 18. Oktober

The Purge – Die Säuberung – Staffel 2, ab dem 18. Oktober

Lost – Staffeln 1 – 6, ab dem 18. Oktober

Neue Filme auf Amazon Prime ab Oktober 2019

Silent Hill 1 + 2, ab dem 1. Oktober

Mister Before Sister, ab dem 1. Oktober

Harry G – Leben mit dem Isarpreiß, ab dem 1. Oktober

The Cabin In The Woods, ab dem 1. Oktober

Warm Bodies, ab dem 1. Oktober

Safe – Todsicher, ab dem 1. Oktober

The Host, ab dem 1. Oktober

Sie leben, ab dem 1. Oktober

What Keeps You Alive, ab dem 6. Oktober

The Nice Guys, ab dem 7. Oktober

Harry Potter 1 – 8, ab dem 7. Oktober

Dredd, ab dem 8. Oktober

Wie gut ist deine Beziehung?, ab dem 8. Oktober

Robin Hood (2018), ab dem 10. Oktober

Leto, ab dem 12. Oktober

Mad Max 1 – 4, ab dem 13. Oktober

Die Blüte des Einklangs, ab dem 14. Oktober

Fifty Shades of Grey – Befreite Lust, ab dem 15. Oktober

Saving Zoe, ab dem 15. Oktober

Der Seidene Faden, ab dem 15. Oktober

Halston, ab dem 15. Oktober

Extremity – Geh an Deine Grenzen, ab dem 17. Oktober

2001: Odyssee im Weltraum, ab dem 18. Oktober

Keinohrhasen, ab dem 20. Oktober

Zweiohrküken, ab dem 20. Oktober

Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones, ab dem 20. Oktober

The Strangers, ab dem 22. Oktober

Controlled – Bewahren Sie Ruhe, ab dem 24. Oktober

Machete Kills, ab dem 25. Oktober

Die Verlegerin, ab dem 28. Oktober

Asche ist reines Weiss, ab dem 28. Oktober

House at the End of the Street, ab dem 30. Oktober

Radius – Tödliche Nähe, ab dem 31. Oktober (AZ)

