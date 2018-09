vor 18 Min.

Diese Konzerte spielt Ed Sheeran 2019 in Deutschland Panorama

Ed Sheeran spielt im nächsten Jahr wieder in Deutschland. Vier Open-Air-Konzerte wird er geben. Wann er wo auftritt und wie Sie noch an Tickets gelangen.

Er ist wohl zurzeit einer der gefragtesten Musiker weltweit: Ed Sheeran stürmt die Charts und eroberte im Handumdrehen die Herzen von Millionen Fans. Bei einer ganzen Reihe von Konzerten gibt der Popstar im nächsten Jahr seine Hits zum Besten - auch in Deutschland.

Eigentlich sollten es nur zwei Open-Air-Konzerte in Deutschland werden: am 23. Juni 2019 am Hockenheimring und am 2. August 2019 in Hannover. Doch bereits zwei Stunden nach dem Vorverkaufsstart am Donnerstag war die Nachfrage nach Tickets so enorm, dass schnell fest stand: Ed Sheeran wird an beiden Orten jeweils einen Konzertabend dranhängen.

Ed Sheeran Konzerte 2019: Das sind die Open-Air-Termine in Deutschland

Samstag, 22. Juni 2019, ab 18.15 Uhr: Hockenheim, Hockenheimring

Sonntag, 23. Juni 2019, ab 18.15 Uhr: Hockenheim, Hockenheimring

Freitag, 2. August 2019, ab 18.15 Uhr: Hannover, Messegelände

Samstag, 3. August 2019, ab 18.15 Uhr: Hannover, Messegelände

Ed Sheeran Konzerte 2019: Hier gibt es Tickets

Konzerttickets sind bereits jetzt erhältlich. Zwischen 80 und 100 Euro kosten die Karten. Klicken Sie hier, um zum Vorverkauf zu gelangen. Pro Bestellung können maximal vier Tickets gekauft werden. Für den Eintritt brauchen Konzertbesucher ein personalisiertes Online-Ticket. Einlass ist ab 16 Uhr. Zwar haben sowohl am Hockenheimring als auch auf dem Messegelände in Hannover jeweils 70.000 Zuschauer Platz - der Nachfrage nach zu urteilen sollten sich Interessierte mit ihrem Ticketkauf allerdings nicht allzu viel Zeit lassen.

Ed Sheeran: Ein Musiker der Superlative

Momentan ist Ed Sheeran nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Innerhalb einer Woche wurde er im vergangenen Jahr zum meist gestreamten internationalen Künstler in Deutschland. Vor allem seine Ballade "Shape of You" wurde einige Milliarden mal geklickt. Sein aktuelles Album verkaufte sich über 15,5 Millionen Mal und wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. (AZ)

