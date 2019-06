vor 32 Min.

Diese Lieder sind anstößiger als "Vincent" von Sarah Connor

Verschiedene Radiosender boykottieren "Vincent" von Sarah Connor - doch es gibt viele andere Lieder, die explizite Botschaften enthalten und trotzdem gespielt werden.

Mehrere deutsche Radiosender, darunter Antenne Bayern, zensieren Sarah Connors Song Vincent. Die erste Zeile "Vincent kriegt kein'n hoch, wenn er an Mädchen denkt" wird als zu anstößig empfunden. Manche Sender spielen ihn nur zu bestimmten Zeiten oder gar nicht. Bei anderen Liedern sind die Sender aber weniger kritisch.

"Jeanny" von Falco

Falco ist mittlerweile tot, doch sein Hit "Jeanny" aus dem Jahr 1985 wird nach wie vor unzensiert auf vielen Radiosendern gespielt, darunter auch Antenne Bayern. Das Lied enthält zwar keine expliziten Gewaltdarstellungen, deutet aber auf eine Entführung oder Vergewaltigung hin. Der Protagonist singt von einer Flucht durch den Wald, davon, wie er Jeanny davor beim Lippenstiftkauf beobachtet hat und dass jemand sie verfolgt: "Sie komm'n, um dich zu holen, sie werden dich nicht finden, niemand wird dich finden, du bist bei mir", schreit Falco.

Am Ende des Lieds kommt wird ein fiktiver Nachrichtenpart eingespielt, in dem der Sprecher erklärt, dass die Zahl der vermissten Personen angestiegen sei: "Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizei-Behörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall: Es handelt sich um ein neunzehnjähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt."

"Ayo Technology" - 50 Cent/Milow

In der Hip-Hop-Version von 50 Cent ist das Lied seltener im Radio zu hören, die eher akustisch wirkende Gitarren-Version von Milow wird "Ayo Technology" jedoch bei jedem großen Radiosender gespielt. Auf Englisch und dadurch weniger offenkundig für das deutsche Publikum singt Milow, dass er keine "Technologie" mehr benutzen möchte und bittet eine Frau sehr deutlich, mit ihm zu schlafen. In den weiteren Strophen geht es hauptsächlich darum, in welchen Positionen und an welchen Orten das Ganze geschehen soll. Ob das Lied auch als deutsche Übersetzung überall laufen würde, ist fraglich.

"Whistle" - Flo Rida

Flo Ridas wenig subtil verpackte Aufforderung zum Oralsex war 2012 mehrere Wochen lang in den Charts, die Höchstplatzierung war Platz zwei. Auch im Radio wird das Lied immer wieder gespielt - unzensiert. Im Falle einer Zensur müsste allerdings auch der ganze Refrain gestrichen werden, in dem Flo Rida singt: "Can you blow my whistle baby, whistle baby? Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow."

"Skandal im Sperrbezirk" - Spider Murphy Gang

"Und draußen vor der großen Stadt steh'n die Nutten sich die Füße platt", sang die Spider Murphy Gang im Jahr 1981. Das Lied, in dem es um die Prostituierte Rosi geht, wird heute besonders an Wunsch-Hit-Tagen viel gespielt.



"Not Fair" - Lily Allen

Lily Allen besingt in diesem Lied einen Mann, der rundum perfekt ist - bis auf eine Sache: Allen beschreibt sehr explizit, wie sie den Mann befriedigt, er das bei ihr aber nie macht und das findet sie "not fair". (lekkü)

