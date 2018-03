21:34 Uhr

Diese Lottozahlen heute, 14. März 2018, sind acht Millionen wert Panorama

Mit den Lottozahlen heute sind acht Millionen drin. Die Chance auf den Jackpot beim Lotto am Mittwoch ist aber verschwindend gering.

Mit den Lottozahlen heute am 14. März 2018 geht es um bis zu acht Millionen. Das sind die richtigen Gewinnzahlen - auch für Spiel 77 und Super 6.

Acht Millionen Euro lassen sich mit den Lottozahlen heute gewinnen. Beim Lotto am Mittwoch geht es um diese Summe, da der Jackpot bei der vergangenen Ziehung wieder nicht geknackt wurde.

Zwar hatte ein Spieler auf sechs richtige Zahlen getippt und damit 2,5 Millionen Euro abgeräumt - für den Hauptgewinn fehlte aber die Superzahl. 74 weitere Teilnehmer gewannen mit fünf Richtigen plus Superzahl jeweils über 11.000 Euro.

Lotto am Mittwoch: Ziehung der Lottozahlen im Live-Stream

Bei den meisten Ziehungen bleibt der Jackpot unberührt. Die Chance auf die richtigen Lottozahlen liegt nämlich gerade einmal bei 1:140 Millionen und ist damit verschwindend gering. Es liegt nur an der Beliebtheit von Lotto 6 aus 49 und den vielen Spielern, dass der Hauptgewinn trotzdem regelmäßig ausgeschüttet wird.

Vielleicht wird der Jackpot auch mit den Lottozahlen heute vom 14. März 2018 wieder geleert. Die Ziehung startet am Abend um 18.25 Uhr und lässt sich dann hier auf dieser Seite im Live-Stream sehen. Die Zahlen vom Lotto am Mittwoch erfahren Sie an dieser Stelle bei uns - inklusive Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen heute, 14. März 2018

Lottozahlen: 13 18 30 38 45 48

Superzahl: 7

Spiel 77: 9 7 7 7 6 5 0

Super 6: 3 9 9 2 3 0

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Quoten zu den aktuellen Lottozahlen

Wie viele Spieler haben beim Lotto am Mittwoch welche Summen abgeräumt? Diese Frage wird am Donnerstag gegen 10 Uhr beantwortet. Dann werden nämlich die Quoten zu den Lottozahlen veröffentlicht, die Sie dann an dieser Stelle finden:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Tipps für Lotto-Millionäre 1 / 7 Zurück Vorwärts Sie haben die richtigen Gewinnzahlen und den Lotto-Jackpot geknackt? Glückwunsch! Hier ein paar Tipps für Sie:

Bewahren Sie Stillschweigen! Es hat sich stets als sinnvoll erwiesen, möglichst wenigen Menschen von dem Gewinn zu erzählen.

Wer sein Lotto-Glück leichtfertig hinausplaudert, hat es schnell mit lästigen Bittstellern, ungefragten Beratern und mit dem Neid mancher Mitmenschen zu tun.

Ändern Sie Ihr Leben nicht abrupt! Plötzlich den Job kündigen, ein Haus kaufen, auf Kreuzfahrt gehen - das sollten Sie besser lassen. Generell gilt:

Überstürzen Sie nichts! In den ersten Tagen nach dem Gewinn sollten möglichst noch keine wichtigen Entscheidungen über die Verwendung des Geldes getroffen werden.

Lassen Sie sich beraten! Für die weitere Finanzplanung sollte man grundsätzlich auf den Rat seriöser Experten zurückgreifen.

Denken Sie an die Zukunft! Nicht wenige Lottogewinner haben ihren Gewinn in kürzester Zeit verjubelt - und standen nach einigen Jahren vor dem Nichts. Besser: Legen Sie Ihr Geld sinnvoll an.

Ein wichtiger Hinweis noch: Die Hoffnung auf die richtigen Lottozahlen und den Millionengewinn kann zu einer Glücksspielsucht führen. Betroffene sollten schnell Hilfe suchen. Dafür gibt es unter anderem die DLTB-Telefonberatung in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Über die Nummer 0800 - 1 37 27 00 gibt es anonym und kostenlos Beratung. (AZ)

