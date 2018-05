vor 59 Min.

Diese Lottozahlen heute sind sieben Millionen Euro wert Panorama

Die richtigen Lottozahlen heute können Tipper um rund sieben Millionen Euro reicher machen. So viel Geld liegt aktuell im Lottojackpot.

Die Lottozahlen heute, 5. Mai 2018, sind etwa sieben Millionen Euro wert. Denn zuletzt wurde der Jackpot nicht geknackt. Alles zur Lotto-Ziehung heute.

Die Lottozahlen könnten einen Spieler heute, am 5. Mai 2018, um rund sieben Millionen Euro reicher machen. So viel Geld gibt es für die begehrten Sechs Richtigen plus die richtige Superzahl. Denn bei der vergangenen Lotto-Ziehung hatte kein Tipper den Jackpot geknackt.

Lotto: Chance auf den Hauptgewinn 1 zu 140 Millionen

Kein Wunder: Die Chance, den Hauptgewinn abzuräumen, liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen. Die Chance für sechs Richtige liegt bei rund 1 zu 15 Millionen. Und die Wahrscheinlichkeit, überhaupt etwas im Lotto zu gewinnen, liegt bei 1 zu 54.

Trotzdem gibt es jede Woche Millionen Menschen, die einen Lottoschein ausfüllen. Heute werden die Lottozahlen um 19.25 Uhr gezogen - wie jeden Samstag. Beim Mittwochslotto werden die Gewinnzahlen bereits um 18.25 Uhr ermittelt.

Und das sind die Gewinnzahlen - auch die der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6. Die Lottoquoten werden dann am Montag veröffentlicht. Viel Glück!

Lottozahlen heute, 5. Mai 2018

Lottozahlen: 1 - 5 - 17 - 31 - 34 - 49

Superzahl: 7

Spiel 77: 8 - 3 - 4 - 0 - 8 - 3 - 8

Super 6: 9 - 9 - 5 - 5 - 4 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto-Ziehung live im Stream

Die Ziehung der Lottozahlen liegt in Verantwortung der Lottogesellschaften und kann live auf deren Internetseiten verfolgt werden. Die Sendung wird moderiert von Chris Fleischhauer. Etwa eine halbe Stunde nach der Live-Ziehung zeigt das ZDF die Aufzeichnung.

Hinweis: Glücksspiel, dazu zählt auch Lotto, kann süchtig machen. Betroffene und Angehörige finden anonym und kostenlos über diese Hotline Hilfe: 0800 - 1372700. (AZ)

Themen Folgen