Diese Lottozahlen sind heute sieben Millionen Euro wert

Mit den Lottozahlen heute am Samstag, 21. Juli, lassen sich bis zu sieben Millionen Euro gewinnen. So hoch war der Jackpot zum Wochenende hin angestiegen, nachdem zuletzt niemand alle Zahlen inklusive Superzahl richtig auf seinem Tippschein stehen hatte.

Da mit der Superzahl beim Samstagslotto 6aus49 insgesamt sieben Zahlen richtig erraten werden müssen, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit in der bekanntesten deutschen Zahlenlotterie bekanntlich verschwindend gering. Sie liegt bei knapp 1:140 Millionen.

Hier lesen Sie die aktuellen Lottozahlen. Viel Glück!

Das sind die Lottozahlen vom 21. Juli 2018

Lottozahlen: 1 - 6 - 7 - 20 - 29 - 49

Superzahl: 5

Spiel 77: 2 - 3 - 8 - 0 - 3 - 4 - 9

Super 6: 2 - 1 - 8 - 6 - 5 - 2

(Alle Angaben wie mmer ohne Gewähr.)

Dass überhaupt regelmäßig der Jackpot geknackt wird, liegt schlichtweg an der hohen Zahl der Lottospieler, die jede Woche ihre Kreuzchen machen.

Zuletzt war der Lottojackpot am 11. Juli geknackt worden. Einem Spieler oder einer Spielerin brachten die Zahlen 1 - 3- 18 - 28 - 42 - 44 und die Superzahl 5 exakt 5.322.768,10 Euro ein - übrigens steuerfrei, wie alle Lottogewinne.

Wer sich bei seinen Kreuzchen auf dem Lottoschein von der Statistik leiten lassen möchte, kann einen Blick auf die offizielle Webseite von Lotto werfen. Dort wird aufgelistet, wie oft welche Zahl in den vergangenen Jahrzehnten gezogen wurde.

Die bisher am häufigsten gezogene Lottozahl ist weiterhin die 6 . Genau 571-mal brachte sie einem Spieler oder einer Spielerin Glück.

. Genau 571-mal brachte sie einem Spieler oder einer Spielerin Glück. Auf Platz 2 der meistgezogenen Zahlen landet (Stand 21. Juli 2018) die 32 . Sie wurde 558-mal gezogen.

. Sie wurde 558-mal gezogen. Es folgen die Zahlen 49, 26, 38 und die 33.

Bislang am seltensten wurde bei Lotto die 13 gezogen. Die Unglückszahl macht also auch hier ihrem Namen alle Ehre.

Die Ziehung beim Samstagslotto findet wie immer gegen 19.30 Uhr statt, wird als Livestream im Netz gezeigt, und als Aufzeichnung kurz vor 20 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Lottoquoten vom 21. Juli gibt es am Montag

Ob die Lottozahlen heute einen Hauptgewinner finden, steht am kommenden Montag fest. Dann werden die Lottoquoten bekanntgegeben. Sollte am 21. Juli erneut niemand alle Zahlen richtig getippt haben, steigt der Jackpot zum kommenden Mittwoch hin weiter an.

Wichtig zu wissen: Lotto ist ein Glücksspiel und Glücksspiel kann süchtig machen. Wer sich Sorgen macht, findet unter der kostenlosen Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Hilfe. (AZ)

