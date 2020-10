vor 30 Min.

Diese Regeln gelten in den Bundesländern für Übernachtung und Einreise aus Corona-Hotspots

Die Corona-Lage ist stets im Wandel - und regional unterschiedlich. Einheitliche Regeln gibt es kaum. Das gilt in den Bundesländern bei Einreise und Übernachtung aus Corona-Risikogebieten.

Von Anika Zidar

Das Coronavirus hat Urlaub und Alltag vieler Deutscher in diesem Jahr mächtig durcheinandergebracht. Angesichts steigender Infektionszahlen ist bei Reisen im Herbst weiterhin Vorsicht geboten. Einheitliche Corona-Regeln gibt es nur sehr wenige. Das gilt nicht nur für Urlaub im Ausland, sondern gerade auch für innerdeutsche Regionen. Denn manche Gebiete sind stärker von Corona betroffen und wurden vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiete eingestuft. Was gilt wo bei Reisen innerhalb von Deutschland? Wann müssen Reisende aus Risikogebieten in Quarantäne? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Welche Regionen in Deutschland gelten als Corona-Risikogebiete?

Das Robert-Koch-Institut weist in seinen Informationen zur Verbreitung des Coronavirus stets die Städte und Landkreise als deutsche Risikogebiete aus, in denen der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner oberhalb des Warnwerts 50 liegt.

Diese Kommunen sind laut RKI Risikogebiete - Stand 7. Oktober:

kreisfreie Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen

und in Landkreis Vechta in Niedersachsen

in Berliner Bezirke Mitte, Neukölln , Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg

Nach dieser Ausweisung richten sich Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Sachsen und das Saarland.

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern richten sich weitgehend nach den RKI-Informationen, haben aber Ausnahmen festgelegt: Vechta ist für Schleswig-Holstein kein Risikogebiet, aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommern sind die Berliner Bezirke derzeit keine Risikogebiete.

Die Bundesländer Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Bremen weisen derzeit überhaupt keine inländischen Risikogebiete aus.

In welchen Bundesländern dürfen Reisende aus Corona-Hotspots Urlaub machen?

Urlauber aus den deutschen Corona-Hotspots müssen sich je nach Bundesland auf unterschiedliche Konsequenzen für ihre Reise einstellen. Im Zweifel sollten sich Reisende stets unmittelbar vor Reiseantritt noch einmal bei ihrem Reiseveranstalter oder ihrer Unterkunft nach den aktuell gültigen Regeln erkundigen.

Übernachtungsverbot: Wer aus einem deutschen Risikogebiet stammt oder von dort weiterreist, darf in den meisten Bundesländern nicht in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und anderen kommerziellen Unterkünften übernachten. Das gilt in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Sachsen und im Saarland.

Ausnahme vom Übernachtungsverbot: Je nach Bundesland gibt es verschiedene Ausnahmeregelungen. Oft reicht es aus, wenn man mit einem Corona-Test oder ärztlichen Attest nachweist, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.

Kein Übernachtungsverbot: In Berlin, Bremen, Thüringen und Niedersachsen gibt es für Einreisende aus deutschen Risikogebieten derzeit keine besonderen Einschränkungen.

Welche Quarantäne-Regeln gibt es in den Bundesländern?

In den meisten Bundesländern wird für Reisende aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten bislang keine Quarantäne angeordnet. Einige Bundesländer aber haben strikte Quarantäne-Regeln.

Pflicht zur Quarantäne: In Rheinland-Pfalz müssen sich grundsätzlich alle Einreisenden aus den vom RKI ausgewiesenen Risikogebieten in Quarantäne begeben.

Keine Quarantäne-Regel: In Berlin, Bremen, Thüringen und Niedersachsen gibt es für Einreisende aus deutschen Risikogebieten derzeit keine Einschränkungen. Auch Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und das Saarland ordnen bislang noch keine Quarantäne für Urlauber aus Corona-Hotspots an.

Bedingte Quarantäne-Pflicht: In Schleswig-Holstein müssen Menschen aus Hamm, Remscheid und den vier betroffenen Berliner Bezirken bei der Einreise in Quarantäne, nicht jedoch Bewohner aus Vechta. In Mecklenburg-Vorpommern müssen hingegen Einreisende aus Hamm, Remscheid und Vechta in Quarantäne, nicht aber jene aus den vier Berliner Bezirken.

Gibt es die Möglichkeit, die Quarantäne zu verkürzen?

Schleswig-Holstein: Wer aus einem Corona-Hotspot einreist und die geltende 14-tägige Quarantäne verkürzen will, muss zwei negative Corona-Tests vorlegen. Dabei müssen mindestens fünf Tage zwischen dem ersten und dem zweiten Test liegen. Wird der Corona-Test noch vor dem Urlaub gemacht, dürfen zwischen Testergebnis und Einreise nur bis zu 48 Stunden vergehen. Bis zum Vorliegen der beiden negativen Testergebnisse gilt die Quarantänepflicht.

Mecklenburg-Vorpommern: Touristen aus Risikogebieten dürfen nur einreisen, wenn ein ärztliches Zeugnis vorhanden ist, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Corona-Infektion vorliegen. Dieses Attest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Dennoch besteht die Verpflichtung, sich unverzüglich für 14 Tage häuslich abzusondern. Die Quarantäne kann durch das Gesundheitsamt vor Ort verkürzt werden, wenn ein weiterer Test nach fünf bis sieben Tagen ebenfalls negativ ausfällt.

Rheinland-Pfalz: Einreisende aus deutschen Risikogebieten können die 14-tägige Quarantäne mit einem negativen Test und einem ärztlichen Attest verkürzen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion vorliegen.

Bekomme ich Geld zurück, wenn ich nicht reisen darf, weil ich aus einem Hotspot komme?

Bei der Frage nach einer kostenlosen Stornierung der Unterkunft kommt es stets auf die genaue Corona-Regelung an. Falls Gäste aus Risikogebieten überhaupt nicht beherbergt werden dürfen, ist die Reise schlicht nicht möglich. Der Mietvertrag ist damit beendet, das angezahlte Geld wird dem Gast zurückgezahlt.

Anders sieht es aus, wenn Anreise und Unterbringung weiterhin möglich sind, weil es nur eine Quarantänevorschrift gibt. Dann muss der Gast zahlen, sofern keine kostenlose Stornierung mehr vorgenommen werden kann. Im Fall Schleswig-Holsteins beispielsweise kann ein Hotel weiterhin seine Leistung anbieten. Es steht Urlaubern frei, trotz Corona-Verordnung anzureisen und die Quarantänezeit im Hotel zu verbringen. (mit dpa)

