vor 33 Min.

Diese Regierungschefs produzieren beim Fliegen am meisten CO2

Die G20-Regierungschefs sprechen über Klimawandel, produzieren zugleich aber jede Menge CO2. Ein Reiseportal hat die größten Verschmutzer jetzt geoutet.

Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka trafen sich die wichtigsten Staats- und Regierungschef der führenden Industrie- und Schwellenländer. Unter anderem ging es dort ums Thema Klimaschutz. Die meisten Politiker, die am Gipfel beteiligt waren, halten den Klimawandel für eine reale Bedrohung. Doch wegen ihrer vielen Flugreisen, die die Arbeit als Regierungschef mit sich bringt, gehören gerade sie zu den Umweltsündern.

Das zeigt eine Auswertung des Reiseportals fromatob. In seiner Analyse zieht das Portal insgesamt 259 Auslandsflugreisen der Regierungschefs der G20-Nationen im Jahr 2018 heran und zeigt auf, wie viele Tonnen CO2 jeder einzelne damit produziert hat. Nach Angaben des Portals wurden die einzelnen Werte für Kohlenstoffdioxidemissionen mithilfe der Emissionswerte für die einzelnen Flugzeugmodelle errechnet. Die Liste zeigt: Wer weit reist, produziert nicht automatisch auch am meisten Kohlenstoffdioxid. Stattdessen kommt es auf das verwendete Flugzeug an.

So viel CO2 produzierten die Regierungschefs 2018

Insgesamt legten die 15 Regierungschefs, die in der Auswertung vorkommen (Australien, Mexiko, Indonesien und die Schweiz verweigerten nach Angaben des Portals eine Auskunft und der saudische König und sein Premierminister unternahmen demnach keine Reisen) 2.123.895 Kilometer mit dem Flugzeug zurück. Das entspricht der 53-fachen Länge des Äquators. Dabei stießen sie 96.530,6 Tonnen CO2 aus.

Ganz oben auf der Negativliste steht der japanische Premierminister, Shinzō Abe. In seiner Boeing 747-400, die jedoch Anfang 2019 ausgetauscht wurde, legte er 206.620 Kilometer zurück - und blies dabei rund 14.440 Tonnen CO2 in die Luft. Auf Platz zwei der Liste folgt US-Präsident Donald Trump, der knapp 131.000 Kilometer zurücklegte. Das entspricht 11.487 Tonnen CO2.

Angela Merkel reiste 36 Mal ins Ausland

Knapp darauf folgt auf Platz 5 der französische Präsident Emmanuel Macron, der mit 205.5230 Kilometern zwar ähnlich viel flog wie Shinzō Abe, aber mit seinem Airbus A330-200 deutlich weniger CO2 produzierte: Es waren 7645 Tonnen.

Kanzlerin Angela Merkel produzierte mit ihren 36 Auslandsreisen im vergangenen Jahr 7325 Tonnen CO2 - sie legte 171.238 Kilometer im Flieger zurück.

Schlusslichter der Negativliste sind der Niederländer Mark Rutte, der mit seiner Fokker 70 knapp 60.920 Kilometer zurücklegte, was 1081 Tonnen CO2 entspricht. Die spanischen Premierminister Mariano Rajoy und Pedro Sanchéz - letzterer übernahm am 2. Juni 2018 das Amt seines Vorgängers - legten mit 175.860 Kilometern da deutlich weitere Strecken zurück, produzierten jedoch deutlich weniger CO2, nämlich 985 Tonnen. Laut fromatob reisen spanische Premierminister im Gegensatz zu den meisten anderen Staats- und Regierungschefs mit einem dreistrahligen Geschäftsflugzeug, einer Dassault Falcon 900. (mayjo)

Themen Folgen