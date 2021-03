20:42 Uhr

Dieser Augsburger war zu Gast bei "Germany's Next Topmodel"

Der Augsburger Werbefilmproduzent David Helmut hatte einen Gastauftritt bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel". Was er anschließend auf Facebook postete.

Professionelle Unterstützung aus Augsburg hat sich Heidi Klum in Staffel 16 Episode 7 von Germany's Next Topmodel geholt: Sie hat den Werbefilmproduzenten David Helmut engagiert. In der aktuellen Folge der Woche müssen die jungen Frauen einen Werbespot im Look der Achtzigerjahre drehen - inklusive Quietschefarben, unbändige Haare und alte Rollenklischees.

Ein Augsburger bei GNTM mit Heidi Klum: Das ist der Werbefilmer David Helmut

David Helmut filmt die Teilnehmerinnen dafür vor drei unterschiedlichen Sets - einem Fitnessraum, einer Pool-Location und einem Waschsalon. Die jungen Frauen wissen nicht, dass die Sets hinter ihnen sich ändern werden, David Helmut und Heidi Klum wollen sehen, wie sie auf den spontanen Wechsel reagieren. Verkaufen sollen sie Produkte wie Fitnesszubehör und Musikanlagen, und haben dafür jeweils nur 20 Sekunden Zeit.

Heidi Klum bei den Dreharbeiten für «Germany's Next Topmodel». Bild: Kay Nietfeld, dpa

Der junge Augsburger im grauen Pulli mit der umgedrehten Baseball-Cap macht den Teilnehmerinnen beim Dreh Druck: "Mehr hast du nicht", weist er eine auf die begrenzte Zeit für ihren Dreh hin. Den Auftritt einer anderen nennt er "sehr monoton" und fragt: "Ist die immer so?" Einen Dreh bricht er gar ab, da ihm und Heidi Klum die Leistung der jungen Frau nicht genügt. Auf Facebook postet David Helmut anschließend ein Video von dem Dreh mit dem Kommentar: "80s impro challange mit heidi und den gntm girls. es war mir ein fest! mama ist jedenfalls stolz."

GNTM-Gast David Helmut ist kein Unbekannter in der Werbebranche

David Helmut macht bereits seit längerem auf sich aufmerksam. Schon 2017 hat er mit seiner Werbeagentur und Produktionsfirma eine millionenfach angeklickte Werbung für Lidl gemacht und ein Musikvideo für den Augsburger Rapper Errdeka produziert. Bei den Münchner Filmfestspielen hat Helmut für den Werbefilm "Integration" den mit 12.000 Euro dotierten Sophie-Opel-Preis gewonnen. Ach das ZDF gab bei ihm schon einen Trailer für den Confederations Cup in Russland in Auftrag.

Damals wollte er seinem großen Ziel - eigene Filme zu drehen - näherkommen. "Schließlich“, sagte Helmut, "habe ich Regie studiert“. Das Geld, das er mit Werbung verdient habe, habe er für seinen Traum zurückgelegt. "Andere würden sich davon ein großes Auto kaufen. Ich will Filme machen, um Menschen zu unterhalten und emotional zu berühren.“ (ina, nar)

