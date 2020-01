vor 21 Min.

Dieser FCA-Fan war bei "No Body is perfect" zu sehen

Bei der SAT.1-Show "No Body is perfect" ist einer der Kandidaten großer Fan des FC Augsburg. Wir stellen ihn vor.

Am Montag lief eine neue Folge der Sat.1-Show "No Body is perfect". Mit dabei: ein glühender Fan des FC Augsburg. Wir stellen den Kandidaten vor.

Obwohl er aus Nordrhein-Westfalen stammt, ist Francis treuer Anhänger des FC Augsburg. Er war am Montag gemeinsam mit zwei weiteren Kandidaten in der Sat.1-Produktion "No Body is perfect" zu sehen. Wir stellen den 37-Jährigen genauer vor.

"No Body is perfect": FCA-Fan Francis kommt aus Gladbeck

Der extrovertierte Francis wohnt im nordrhein-westfälischen Gladbeck. Eine seiner größten Leidenschaften ist Fußball - jedoch drückt er nicht etwa dem FC Schalke oder Borussia Dortmund die Daumen. Der 37-Jährige ist Fan des FC Augsburg - und das mit Leib und Seele.

Bei dem TV-Experiment "No Body is perfect" macht er mit, weil er aufgrund einer Schilddrüsenüberfunktion extrem dünn ist. Oftmals musste er in der Vergangenheit von seinem Umfeld Kommentare und blöde Sprüche über sich ergehen lassen.

Nun möchte er der Welt zeigen, dass dünn sein doch nicht so toll ist, wie es sich die meisten in Zeiten des Diätenwahns vorstellen. Gleichzeitig möchte er den Menschen Mut machen, dass es trotzdem bergauf gehen kann und man seinen Körper genauso lieben soll, wie er ist.

Sat.1: Bei "No Body is perfect" sollen die Kandidaten lernen, ihren Körper zu lieben

Bei „No Body is perfect" handelt es sich um ein Format des Senders Sat.1. Woche für Woche wagen sich je drei Teilnehmer vor die Kamera, um an dem "Nackt-Experiment" teilzunehmen. Vier Coaches sollen ihnen beibringen, sich in der eigenen Haut wohl zu fühlen.

Unterstützt werden die Kandidaten von Sex- und Beziehungs-Expertin Paula Lambert, Fotografin, Curvy-Model und Body-Positivity-Aktivistin Silvana Denker, Tanzpädagogin und Coach Sandra Wurster und Plus-Size-Model Daniel Schneider. Die Besonderheit am Coaching: Alle vier Trainer sind permanent nackt, ihre Körper werden lediglich von farbenfrohe Bodypaintings geziert.

"Nobody is perfect" läuft immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1.

