15:31 Uhr

Dieser Zickzack-Radweg sorgt für Spott und Häme im Netz Panorama

Ein Radweg sorgte für hämische Kommentare in den sozialen Medien: Die Markierungen sind um die Bäume versetzt, wer den Weg nutzen will, muss zickzack fahren.

Einen außergewöhnlichen Verlauf eines Radweges hat eine Firma auf einem Gehweg in der Leo-Baeck-Straße im Bezirk Zehlendorf in Berlin aufgemalt. Jede Umrandung der Straßenbäume wurde exakt eingehalten, wodurch dieser Zickzack-Kurs auf dem eher sehr schmalen Fußweg entstanden ist.

Nach Häme über Zickzack-Radweg: Stadt will den Fehler wieder korrigieren

Nach Verwunderung und Spott über den "Gaga-Radweg" soll es noch in dieser Woche einen Ortstermin mit der zuständigen Firma geben. "Wir werden uns treffen und besprechen, wie wir das übermalen", kündigte eine Bezirksstadträtin am Donnerstag an.

Im Grunde sei ein Radweg auf dem schmalen Bürgersteig in der Straße im Stadtteil Zehlendorf nicht sinnvoll. Der Wunsch danach sei von einer nahe gelegenen Grundschule ausgegangen. Auf der Straße dürfe kein Radweg markiert werden, weil es eine 30er-Zone sei. (dpa)

Themen Folgen