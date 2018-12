Was Fans über "Dinner for One" wissen müssen

vor 58 Min.

Verhängnisvoller Bodenschmuck: Butler James, gespielt von Freddie Frinton, ärgert sich in "Dinner for One" mehrmals über die Stolperfalle.

"Dinner for One" ist ein TV-Klassiker. Jedes Jahr zu Silvester unterhalten Butler James und Miss Sophie Millionen Zuschauer. Hier servieren wir einige kuriose Fakten.

Es gibt Regeln im Fernsehen, an denen ist nicht zu rütteln. Eine davon ist: An Silvester läuft "Dinner for One" - auch bekannt unter dem Titel "Der 90. Geburtstag". Und eine zweite ist: Der TV-Klassiker läuft an diesem Abend nicht nur einmal. Er läuft mehr als ein Dutzend Male.

Das sorgt dafür, dass sich komische Schauspiel vielen Zuschauern einprägt. Jedenfalls kann fast jeder mitreden, wenn es darum geht, dass Butler James immer wieder über den Tigerkopf stolpert. Oder über den berühmten Dialog, der mit den Worten "The same procedure as every year" beginnt. Und wie heißen eigentlich nochmal die Gäste im Haus von Gastgeberin Miss Sophie?

Hier beantworten wir fünf Fragen, über die jeder "Dinner for One"-Fan Bescheid wissen sollte.

Wie oft stolpert Butler James über den Tigerkopf?

Auf dem Weg zwischen Tisch und Küche liegt er ständig im Weg: der Teppich aus Tigerfell. Und er treibt Butler James schier in den Wahnsinn. In dem 18 Minuten dauernden Sketch stolpert James elf Mal über den Kopf des Tieres. Amüsant: James' überraschter Gesichtsausdruck, als er einmal "ausversehen" nicht über den Tigerkopf stolpert.

Essen und Trinken bei "Dinner for One": Was wird eigentlich serviert?

Im Anwesen der feinen Miss Sophie ist es natürlich nicht mit einem Gang getan. Und auch bei den Getränken wird auf Abwechslung gesetzt. So serviert Butler James eine Mulligatawny-Suppe, das ist eine scharfe Curry-Suppe aus der britischen Küche. Außerdem gibt es Nordsee-Schellfisch, Hühnchen und Obst. Dazu trinken Miss Sophie und ihre Gäste Sherry extra dry, Weißwein, Champagner und Portwein.

James Butler umsorgt Miss Sophie und ihre "Gäste" in "Dinner for One". Bild: NDR/Annemarie Aldag

Wie heißen die Gäste von Miss Sophie in "Dinner for One"?

Zu ihrem 90. Geburtstag hat Miss Sophie vier Freunde eingeladen. Weil sie allesamt nicht mehr leben, nimmt Butler James ihre Rollen ein. Und so sitzt Miss Sophie gemeinsam mit Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom (im Uhrzeigersinn) am Tisch.

Wie alt ist der Sketch "Dinner for One"?

Jahr für Jahr wird "Dinner for One" im TV gezeigt. Und das schon ganz schön lange. Im Jahr 2018 feiert die Uraufführung des Stücks am Londoner Theater "Duke of York's" seinen 70. Geburtstag. Im Jahr 1963 wurde dann eine TV-Version des Sketches in den Studios des NDR aufgenommen. 1972 wurde "Dinner for One" dann erstmals im Silvesterprogramm ausgestrahlt. Und bereits 1988 bekam der TV-Klassiker eine Erwähnung im "Guiness-Buch der Rekorde" als "weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion".

"Dinner for One" wird seit 1972 an Silvester ausgestrahlt. Bild: NDR/Annemarie Aldag

Ist "Dinner for One" auch in Großbritannien bekannt?

Butler James, britische Speisen und ein unverkennbarer Dialekt: "Dinner for One" wirkt typisch britisch. Dabei ist der Sketch in Großbritannien kaum bekannt - denn gedreht wurde er in den TV-Studios des NDR.

In Deutschland sieht es mit der Popularität ganz anders aus. Allein beim Jahreswechsel 2017/2018 sahen nach Angaben des NDR rund 17 Millionen Menschen eine der 20 Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen. (AZ)

