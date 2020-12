vor 46 Min.

Disenchantment, Staffel 3: Netflix-Start, Handlung, Folgen, deutsche Sprecher, Trailer

"Disenchantment" geht demnächst mit Staffel 3 auf Netflix weiter. Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

Der Streaming-Dienst Netflix startet mit vielen neuen Filmen und Serien, aber auch Fortsetzungen ins neue Jahr. Auch "Disenchantment", die Comic-Serie von Matt Groeing, geht im Januar mit einer neuen Staffel weiter.

Wer sind die deutschen Sprecher? Worum geht es in der Serie? Hier erfahren Sie alles Wichtige über Start, Handlung, Folgen und der Besetzung. Am Ende des Artikels finden Sie zudem einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck verschaffen zu können.

"Disenchantment": Wann ist der Start von Staffel 3 auf Netflix?

Wie Netflix kürzlich ankündigte, wird "Disenchantment" ab dem 15. Januar 2021 mit Staffel 3 auf der Plattform zum Abruf bereitstehen. Um die Serie sehen zu können, ist ein Abo nötig. Die Kosten für ein Netflix-Abo variieren je nach Angebot: Für einen Account fallen 7,99 Euro an, wenn Sie auf mehreren Accounts gleichzeitig streamen möchten, belaufen dich die monatlichen Kosten auf 15,99 Euro. Mittlerweile kann der Dienst allerdings nicht mehr vorab kostenlos getestet werden - Netflix hat diesen Service kürzlich eingstellt.

"Disenchantment": Handlung von Staffel 3

Die Comic-Serie "Disenchantment" stammt aus der Feder von Simpsons-Erfinder Matt Groeing und spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Im Zentrum der Serie steht Prinzessin Bean, die in Dreamland als Tochter von König Zøg herrscht, zahlreiche Abendteuer erlebt und dabei auf absurde Charaktere trifft.

In Teil 3 der Serie befindet sich Prinzessin Bean plötzlich in Lebensgefahr und begibt sich gemeinsam mit ihren Begleitern Luci und Elfo in das sogenannte Steamland, das von Wissenschaft und Industrialisierung geprägt ist.

Die Folgen von "Disenchantment", Staffel 3

Teil 3 von "Disenchantment" wird im Januar mit insgesamt zehn neuen Episoden mit einer Länge á ca. 30 Minuten bei Netflix zu sehen sein. Die Titel der einzelnen Folgen wurden bislang noch nicht bekanntgegeben, wir reichen diese jedoch nach Veröffentlichung selbstverständlich an dieser Stelle nach.

Besetzung von "Disenchantment": Die Figuren und deutschen Sprecher im Cast

Hier finden Sie die Original-Sprecher, sowie die deutschen Sprecher der Serie im Überblick:

Figur Original-Sprecher Deutsche Sprecher Prinzessin Bean Abbi Jacobson Jenny Löffler Elfo, der Elf Nat Faxon Heiko Akrap Dämon Luci Eric André Christian Intorp König Zøg John DiMaggio Marko Bräutigam Königin Oona Tress MacNeille Gabriele Schramm-Philipp Prinz Derek Tress MacNeille Benjamin Kiesewetter Odval Maurice LaMarche Matthias Klages Sorcerio Billy West Gerald Schaale

Trailer von "Disenchantment"

Die Streaming-Plattform hat bereits einen ersten Trailer zu Staffel 3 von "Disenchantment" veröffentlicht. Hier können Sie sich einen ersten Eindruck zur Fortsetzung der Comic-Serie verschaffen:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen