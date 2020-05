vor 17 Min.

"Dispatches from Elsewhere": Start heute - Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Jason Segel ist Produzent und Schauspieler in der Serie "Dispatches from Elsewhere". Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und Trailer.

Auf Amazon Prime Video wird bald eine neue Serie zu sehen sein. Alles zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und dem Trailer, lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

"Dispatches from Elsewhere" ist eine amerikanische Drama-Serie von Schauspieler Jason Segel. Er selbst spielt eine der Hauptrollen der Serie und ist vor allem durch die Sitcom "How I met your Mother" bekannt geworden.

Alles zum Start Termin der Serie, sowie zur Handlung und den Folgen, lesen Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und den Trailer von "Dispatches from Elsewhere" vor.

Start der Serie "Dispatches from Elsewhere"

Die Serie wird ab dem heutigen 8. Mai 2020 bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Folgen von "Dispatches from Elsewhere"

Die 1. Staffel der US-Serie setzt sich aus zehn Episoden zusammen. Jede der einzelnen Folgen hat eine Länge von circa 60 Minuten.

"Dispatches from Elsewhere": Die Handlung

Die Serie "Dispatches from Elsewhere" handelt von vier ganz normalen Menschen, die nach Respekt und einem Platz im Leben suchen. Auch Peter fühlt sich unsichtbar und nicht wahrgenommen. Er kommt durch eine Reihe eigenartiger Zufälle zum rätselhaften Jejune Institut. Octavio - der Leiter des Instituts - verspricht Peter einen Ausweg aus der Unsichtbarkeit, eine Flucht aus der Langeweile des Alltags und der Unbedeutsamkeit, hin zu einem Leben voller Magie und Schönheit. Dies soll mithilfe eines mysteriösen Spiels gelingen. Peter findet sich in einer magischen Welt wieder, hinter der jedoch etwas Düsteres schlummert. Gemeinsam mit den Mitspielern Janice, Simone und Fredwynn versucht Peter die Geheimnisse des Spiels und die des Jejune Institus zu entschlüsseln. Denn das dahinterliegende Mysterium erstreckt sich dabei viel tiefer, als sie hätten annehmen können.

Die Schauspieler von "Dispatches from Elsewhere": Besetzung im Cast

Rolle Schauspieler Peter Jason Segel Fredwynn André Benjamin Simone Eve Lindley Janice Sally Field Octavio Coleman Richard E. Grant

Der Trailer zu "Dispatches from Elsewhere"

Hier können Sie sich den Trailer der Serie ansehen:

