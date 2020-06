vor 17 Min.

"Django Unchained": TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer

Auch Leonardo DiCaprio ist in "Django Unchained" zu sehen. Hier gibt es die Infos zu TV-Termin, Cast, Handlung und Trailer.

"Django Unchained" läuft immer wieder im Free-TV. Hier lesen Sie die Infos rund um TV-Termin, Schauspieler, Trailer und Handlung des Films in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Der Film "Django Unchained" ist regelmäßig im TV zu sehen, der nächste Sendetermin ist bereits in wenigen Tagen. Alle Informationen rund um TV-Termin, die Handlung sowie die Besetzung finden Sie hier in unserer Übersicht. Am Ende des Artikels präsentieren wir Ihnen auch den Trailer zum Western-Film.

"Django Unchained": Wann ist der nächste TV-Termin?

Das nächste Mal im Free-TV zu sehen gibt es "Django Unchained" am kommenden Freitag, 19. Juni 2020, ab 20.15 Uhr bei ProSieben.

Die Handlung des Films "Django Unchained"

In dem Film geht es um den Sklaven Django, der von dem ehemaligen Zahnarzt Dr. King Schultz befreit wird. Dr. Schultz ist mittlerweile als Kopfgeldjäger tätig und beschließt, den geretteten Django unter seine Fittiche zu nehmen und ihn mit einer Mission zu betrauen: Django soll ihm dabei helfen, die Verbrecher Big John, Ellis und Roger Brittle ausfindig zu machen, die sich auf einer Farm im Süden des Landes versteckt halten. Im Gegenzug bittet dieser den Doktor, ihm dabei zu helfen, seine verschollene Ehefrau Broomhilda zu finden. Die erste Spur führt das Duo zur Farm des brutalen Plantagenbesitzers Calvin Candie, der seine Sklaven in lebensgefährlichen Kämpfen gegeneinander antreten lässt..

Premiere feierte der US-amerikanische Film im Jahr 2013, freigegeben ist das Drama ab 16 Jahren.

Besetzung von "Django Unchained": Die Schauspieler im Cast

Die Hauptrollen des Western "Django Unchained" präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht:

Rolle Schauspieler Django Freeman Jamie Foxx Dr. King Schultz Christoph Waltz Calvin Candie Leonardo DiCaprio Broomhilda von Shaft Kerry Washington Stephen Samuel L. Jackson Big Daddy Don Johnson Billy Crash Walton Goggins Ace Speck / Butch Pooch James Remar Leonide Moguy Dennis Christopher Lara Lee Candie-Fitzwilly Laura Cayouette Cora Dana Gourrier Sheba Nichole Galicia Randy Jonah Hill

Trailer zu "Django Unchained"

Hier finden Sie den deutschen Trailer zum Spielfilm "Django Unchained":

