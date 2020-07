vor 1 Min.

"Doctor Who", Staffel 12: Deutschland-Start naht, Sender, Folgen, Cast, Trailer

Staffel 12 von "Doctor Who" hat einen neuen Start-Termin bei Sky Ticket. Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer - hier gibt es die Infos.

Die britische Kult-Serie "Doctor Who" kehrt zurück. Auf welchem Sender die Serie läuft, wann der Start von Staffel 12 in Deutschland ist, welche Schauspieler mitspielen, wie viele Folgen es gibt und was eigentlich die Handlung ist, lesen Sie hier.

"Doctor Who": Start-Termin von Staffel 12 in Deutschland

Staffel 12 von "Doctor Who" lief in Großbritannien schon längst. In Deutschand sollte sie am 16. April starten, durch die Corona-Krise mussten aber die Synchronstudios zwischenzeitlich schließen.

Der neue Release-Termin ist der 23. Juli. Die Folgen laufen dann immer donnerstags ab 21 Uhr.

Auf welchem Sender läuft "Doctor Who"?

Staffel 12 von "Doctor Who" wird in Deutschland auf dem Bezahl-Sender FOX Channel zu sehen sein - und damit über Sky Ticket. Statt Staffel 12 zeigt der Sender nun Staffel 11.

Das ist die Handlung von "Doctor Who"

Geheimdienste auf der ganzen Welt werden von außerirdischen Mächten angegriffen. Das MI6 bittet den Doctor (Jodie Whittaker) und seine Freunde um Hilfe. Während das Team auf der Suche nach Antworten um die Welt reist, werden sie von allen Seiten attackiert. Die Sicherheit der Erde ruht auf ihren Schultern. Aber wo wird sie die Verschwörung, die den Planeten bedroht, hinführen? Mit dieser Geschichte beginnt die 12. Staffel von "Doctor Who". Für den Doktor wird es aber schnell viel persönlicher, als ein alter Feind und ein alter Freund auftauchen.

Wie viele Folgen hat Staffel 12 von "Doctor Who"

Die zwölfte Staffel von "Doctor Who" wird zehn Folgen haben. Diese sind:

Folge 1: Spyfall, Part1

Folge 2: Spyfall, Part 2

Folge 3: Orphan 55

Folge 4: Nikola Tesla's Night of Terror

Folge 5: Fugitive of the Judoon

Folge 6: Praxeus

Folge 7: Can You Hear Me?

Folge 8: The Haunting of Villa Diodati

Folge 9: Ascension of the Cybermen

Folge 10: The Timeless Children

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler von "Doctor Who" Staffel 12

Seit 2017 spielt Jodie Whittaker den dreizehnten Doktor. Sie ist die erste weibliche Inkarnation der Figur. Das sind die weiteren Schauspieler:

Jodie Whittaker : Aktuelle dreizehnte Doktor-Inkarnation

Aktuelle dreizehnte Doktor-Inkarnation Bradley Walsh : Graham O’Brien

Graham O’Brien Mandip Gill: Yasmin Khan

Yasmin Khan Tosin Cole: Ryan Sinclair

Außerdem werden wieder zahlreiche Gast-Stars in der zwölften Staffel mitspielen, unter anderem Stephen Fry und Jacob Collins-Levy zum Beispiel.

"Doctor Who": Der Trailer zur zwölften Staffel

Bisher gibt es nur einen englischen Trailer mit deutschen Untertiteln. Sie finden ihn unten angehängt. (AZ)

