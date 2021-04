Doktor Ballouz - Eine lange Nacht im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt am 22.4.21 "Doktor Ballouz - Eine lange Nacht". Hier lesen Sie, wann die TV-Ausstrahlung ist, welche Schauspieler im Cast sind und wie die Handlung ist.

Gute Nachrichten für alle Freunde der neuen ZDF-Serie "Doktor Ballouz": Die nächste Folge steht vor der Ausstrahlung. Welche Schauspieler mitspielen, wie die Handlung von "Doktor Ballouz - Eine lange Nacht" ist und wann genau der TV-Termin ist, lesen Sie hier.

Doktor Ballouz - Eine lange Nacht am 22.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Doktor Ballouz - Eine lange Nacht" läuft am Donnerstag, 22. April 2021, im ZDF. Die Spieldauer beträgt 43 Minuten. Die Folge steht bereits jetzt als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung der ZDF-Serie "Doktor Ballouz - Eine lange Nacht"

Es ist eine Nacht, die gleich eine Vielzahl an Menschen an ihre absoluten Grenzen bringt - sowohl körperlich, als aus seelisch: Eine Explosion in einer Erdölraffinerie hat viele Verletzte gefordert. Frauen und Männer kämpfen im Krankenhaus um ihr Leben. Bei einigen hängt es am seidenen Faden. Wie die Nacht ausgehen wird: unklar. Und das zehrt zusätzlich an den Nerven. Auch die Ärzte durchleben ein Wechselbad der Gefühle.

Dr. Ballouz möchte von seinem Patienten Manfred nach dessen OP erfahren, wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte. Doch der weist erhebliche Gedächtnislücken auf, zum Hergang kann er zunächst nichts sagen. Als er aber bei der Suche nach seinem verschollenen Kumpel Axel helfen soll, kommen seine Erinnerungen doch langsam zurück. Vielleicht auch schmerzhafte? Hat er etwas mit der Explosion zu tun gehabt?

Derweil erlebt Neurologin Dr. Barbara Forster einen echten Schockmoment: Der Mann, der mit schweren Verbrennungen da vor ihr liegt, ist Feuerwehrmann Christian. Sein Gesicht kennt sie aus einer Datingplattform. Trotz der chaotischen und schlimmen Umstände flirten Barbara und Christian miteinander. Auch wenn beiden längst klar ist, dass die Ärzte Christians Leben nicht werden retten können.

Sehr zu Herzen gehen die vielen Verletzten Dr. Michelle Schwan. Um überhaupt funktionieren zu können, bittet sie Dr. Mark Schilling darum, sich um die vermeintlich minderschweren Fälle kümmern zu dürfen. Der gewährt es, muss dann aber auch miterleben, wie ein angeblich leichter zu einem schweren Fall wird. Plötzlich ist Michelle komplett auf sich alleine gestellt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Doktor Ballouz - Eine lange Nacht" im Cast

Dr. Amin Ballouz - Merab Ninidze

- Merab Ninidze Dr. Barbara Forster - Julia Richter

- Julia Dr. Mark Schilling - Daniel Fritz

- Dr. Michelle Schwan - Nadja Bobyleva

- Vincent Patzke - Vincent Krüger

- Manfred Morgen - Jörg Schüttauf

- Axel Hiller - Benjamin Kramme

Feuerwehrmann Christian - Stefan Rudolf

Azubi Sander - Ludwig Senger

Arbeiter Ralf - Nikolai Radke

Prof. Frey - Michael Kind

Sanitäter Jochen - Diego Andreas

Notarzt Dr. Meier - Stefan Mehren

Mehren Anästhesistin Ines - Theresa Sophie Albert

Notärztin Dr. Schuster - Alexandra Gottschlich

Schwester Anke - Gisela Aderhold

Mara Ballouz - Clelia Sarto

- Leo Patzke - Laurids Schürmann

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.