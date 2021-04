Doktor Ballouz - Willkommen zurück: TV-Termin heute im ZDF, Darsteller, Handlung

Das ZDF zeigt heute am 8.4.21 "Doktor Ballouz - Willkommen zurück". Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Und: Welche Schauspieler sind im Cast?

Das ZDF startet eine neue Serie: Auf dem Programmplatz, auf dem bislang "Der Bergdoktor" lief, erwartet TV-Junkies jetzt "Doktor Ballouz". Die erste Folge der neuen Serie trägt den Namen "Willkommen zurück". Wir haben Ihnen zusammengestellt, wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler mit dabei sind und wie die Handlung ist.

Doktor Ballouz - Willkommen zurück am 8.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Doktor Ballouz - Willkommen zurück" läuft am Donnerstag, 8. April 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von 44 Minuten. Die Premierenfolge steht bereits ab sofort als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung der ZDF-Serie "Doktor Ballouz - Willkommen zurück"

Dr. Ballouz hat eine harte Zeit hinter sich: Seine Frau ist verstorben, der Verlust hat ihn hart getroffen. Auch heute noch kommt der Schmerz immer wieder hoch. Dennoch entscheidet sich der Mediziner, seine Arbeit in der Klinik in der Uckermark wieder aufzunehmen. Vielleicht hilft ihm ja die Ablenkung.

Eines Tages kommt Dr. Ballouz zu einem Unfall auf einer Allee. Die hochschwangere Christina ist schwerverletzt. Ihre sechsjährige Tochter Flori scheint zunächst unverletzt. Der Arzt leistet noch am Unfallort Erste Hilfe und bringt die beiden in seine Klinik. Sofort nimmt er gemeinsam mit Neurologin Dr. Barbara Forster den Kampf um Christinas Leben auf. Es hängt am seidenen Faden. Flori braucht derweil besonders viel Zuspruch. Ihre Seele hat große Wunden davongetragen.

Derweil hat Dr. Michelle Schwan einen etwas seltsam gelagerten Fall in der Ambulanz zur Behandlung: Der Familienvater Ricardo gibt an, sich beim Fußballspiel mit seinen Söhnen den Arm gebrochen zu haben. Bei seinen Schilderungen über das Unglück passt kaum ein Detail zum anderen. Michelle wird klar, was es wirklich auf sich hat mit dem verletzten Arm.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Doktor Ballouz - Willkommen zurück" im Cast

Dr. Amin Ballouz - Merab Ninidze

- Merab Ninidze Dr. Barbara Forster - Julia Richter

- Julia Dr. Mark Schilling - Daniel Fritz

- Dr. Michelle Schwan - Nadja Bobyleva

- Vincent Patzke - Vincent Krüger

- Christina - Sophie Lutz

Flori - Mavie Meschkowski

- Ricardo - Jonas Laux

Ole - Matthias Ziesing

Mara Ballouz - Clelia Sarto

- Schwester Irena - Monika Anna Wojtyllo

Herr Rohde - Carl Heinz Choynski

Anästhesistin Ines - Theresa Sophie Albert

Schwester Margot - Ute Lubosch

Schwester Anke - Gisela Aderhold

Julian - Ludwig Samuel Ott

Mateo - Ares Kloß

Prof. Frey - Michael Kind

Tankstellenbesitzerin Cindy - Barbara Philipp

