Doktor Ballouz - Workaholic in der Mediathek des ZDF: Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt in der Mediathek"Doktor Ballouz - Workaholic". Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Kaum gestartet, schon steht die dritte Folge an: Das ZDF strahlt "Doktor Ballouz - Workaholic" aus. Wir haben für Sie alle Infos gesammelt. Zum Beispiel, welche Schauspieler mit dabei sind und wie die Handlung ist.

Doktor Ballouz - Workaholic in der Mediathek des ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Doktor Ballouz - Workaholic" ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. Die Folge dauert 44 Minuten. Der Stream in der ZDF-Mediathek ist kostenlos.

Das ist die Handlung der ZDF-Serie "Doktor Ballouz - Workaholic"

Schwester Irena ist eine zuverlässige Person. Die Kolleginnen und Kollegen wissen: Wenn es wichtig ist, steht sie parat. Umso mehr wundern sie sich, als Schwester Irena nicht ihren Dienst antritt. Nach einigen Unklarheiten taucht sie dann doch auf: verletzt, als Patientin, in Begleitung ihres Sohnes Alexander, in einem Rettungswagen. Dr. Michelle Schwan ist besorgt. Was ist ihrer Freundin und Kollegin zugestoßen?

Die Situation ist mysteriös. Nicht nur, dass der vermeintliche Unfallhergang seltsam klingt: Irena verhält sich überhaupt sehr komisch - besonders ihrem Sohn gegenüber. Steckt doch etwas anderes dahinter? Michelle startet eigene Recherchen - und gelangt schnell in eine unschöne Situation.

Dr. Ballouz ist derweil mit der Behandlung von zwei Jugendlichen beschäftigt, denen beiden ein Leben im Rollstuhl droht. Die junge Cara hat damit bereits Erfahrung, ist sie doch schon eine ganze Zeit auf den Rollstuhl angewiesen. Lukas hingegen hadert sehr mit seiner Multiplen Sklerose. Dr. Ballouz hat die Idee, die beiden zusammenzubringen. Vielleicht können sie sich ja gegenseitig Halt geben. Doch dann kommt es zu verhängnisvollen Momenten.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Doktor Ballouz - Workaholic" im Cast

Dr. Amin Ballouz - Merab Ninidze

- Merab Ninidze Dr. Barbara Forster - Julia Richter

Dr. Mark Schilling - Daniel Fritz

- Dr. Michelle Schwan - Nadja Bobyleva

- Vincent Patzke - Vincent Krüger

- Schwester Irena - Monika Anna Wojtyllo

Alexander - Leonhard Rosik

Lukas - Lennart Betzgen

Cara - Farina Flebbe

Melissa - Marlén Viktoria Gorka

Tankstellenbesitzerin Cindy - Barbara Philipp

Sanitäter Micha - Florian Maria Sumerauer

- Florian Maria Sumerauer Prof. Frey - Michael Kind

Schwester Anke - Gisela Aderhold

Ballouz (jung) - Erol Afşin

(jung) - Erol Afşin Mara (jung) - Eva Löser

Mara Ballouz - Clelia Sarto

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.