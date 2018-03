Donald Trump Junior und seine Frau lassen sich scheiden

Sie wuchs in der Kleinstadt Sevnica auf. Ihr Vater Viktor Knavs war Autohändler, ihre Mutter arbeitete in einer Kleiderfabrik.

1996 zog Melania Trump in die USA, wo sie für eine Agentur modelte. Bilder von ihr erschienen in den nächsten Jahren unter anderem in der Vogue, in Vanity Fair, Harper's Bazaar und Elle.