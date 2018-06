Donald Trump reagiert auf Robert De Niros Beleidigungen

Robert De Niro hat bei den Tony Awards am Wochenende Stellung gegen Donald Trump bezogen. Dieser reagierte nun wie es einem Präsidenten gebührt - auf Twitter.

Der amerikanische Schauspieler Robert De Niro hat bei den Tony Awards in New York seine Meinung zum amtierenden US-Präsidenten Donald Trump kundgetan.

De Niro kam auf die Bühne und sagte laut Tweets mehrerer Anwesender im Raum: "Ich will nur eins sagen: Fuck Trump! Es kann nicht mehr heißen: Weg mit Trump! Es heißt Fuck Trump!". Anschließend hob er theatralisch seine Fäuste in die Luft.

Präsident Trump hat, wie üblich, per Twitter auf die Beschimpfungen reagiert. Auf dem Rückweg vom Gipfel aus Singapur twitterte er aus dem Flugzeug, de Niro habe als Schauspieler wohl zu viele Schläge von echten Boxern auf den Kopf bekommen.

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!