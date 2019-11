vor 52 Min.

Doom Eternal: Release, Gameplay, Kritik, Trailer

Doom Eternal lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wann ist das Release-Date? Hier gibt es die Antwort und Infos zu Gameplay, Trailer und Kritik.

Das Release-Date steht fest: Doom Eternal kommt am 22.11.2019. Der Ego-Shooter ist die Fortsetzung des Doom-Reboots von 2016. In Doom Eternal wird der Spieler nicht auf den Mars, sondern unter anderem auf die Erde geschickt. Gibt es bereits einen Trailer? Wie ist das Gameplay von Doom Eternal? Hier erhalten Sie die Antworten und Infos zu Kritiken der Doom-Reihe.

Doom Eternal: Release-Date und Gameplay

Doom Eternal erscheint am 22.11.2019 für Google Stadia, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Als Spieler schlüpft man in die Rolle des Doom Slayers, der jede Menge Dämonen bekämpfen muss - in Doom Eternal sogar die Doppelte Anzahl im Vergleich zum Vorgänger, wie die Entwickler bekanntgaben.

Dabei kann der Slayer zwischen verschiedenen Schusswaffen wählen. Neu dazu gekommen sind Schwerter und das Feature "Greifhaken" mit dem man sich zu den Gegnern ziehen kann. Die Schwertklingen ermöglichen schnelle Melee-Attacken und eröffnen dem Spieler so ein neues Kampfssystem. Doom Eternal ist ein Single-Player-Game, es können jedoch auch andere Spieler in die Kampagne geholt werden.

Trailer und Kritik zu Doom Eternal

Gleich zu Beginn des Trailers können Doom-Fans die neuen Splatter-Effekte des Spiels begutachten, während der Doom-Slayer einen Dämon mit der Kettensäge zerteilt. Der Trailer hat auf Youtube bereits mehr als 1,5 Millionen Aufrufe.

Doom Eternal wird von id Software entwickelt, aber von Bethesda publiziert - und das Game-Studio ist bekannt für seine außergewöhnlichen Werbeaktionen. So können Fans sich nicht nur T-Shirts und Poster von Doom Eternal kaufen, sondern auch einen eigens kreierten Wodka aus Rinderknochenmark. 50 Euro soll das edle Destillat kosten.

We’ve teamed up with @rebeldistillers to create DOOM Bone Vodka – for more information click here https://t.co/EZMIJRFoO8 pic.twitter.com/fZ7zEhT4QA — Bethesda UK (@Bethesda_UK) September 6, 2019

Die Doom-Reihe hat eine sehr stabile Fanbase. 2016 hat Doom einen Award für das beste Action Game erhalten. Auch die Steam-Nutzer sind zufrieden: Die Complete Edition mit allen Erweiterungen hat von 93 Prozent der Nutzer eine sehr positive Bewertung erhalten. Doom Eternal erscheint Ende November. (AZ)

